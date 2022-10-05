Вступление Украины в НАТО: Зеленский провел важные переговоры со Столтенбергом

Владимир Зеленский / Офис президента, Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг скоординировали дальнейшие шаги по вступлению Украины в Альянс.

"На постоянной связи с нашими стратегическими партнерами. Провел телефонный разговор с Генсеком НАТО. Скоординировали дальнейшие шаги на пути евроатлантической интеграции Украины", - написал президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.

В свою очередь, Столтенберг после общения с Зеленским похвалил храбрый украинский народ и ВСУ за поразительный прогресс в отвоевании своей территории от российских агрессоров.

Генсек НАТО отметил, что Россия должна прекратить войну, которую она развязала. Он также добавил, что Альянс будет поддерживать и усиливать поддержку Украины столько, сколько потребуется.

Украина подала заявку в НАТО

Президент Владимир Зеленский 30 сентября после объявления главой страны-агрессора РФ Путина аннексии украинских территорий, заявил о подаче Украиной заявки на вступление в НАТО. Киев рассчитывает на интеграцию в Альянс по ускоренной процедуре

Президенты Польши, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Румынии и Словакии 2 октября выступили в поддержку пути Украины в НАТО. Они призвали Альянс увеличить военную поддержку государства. Также лидеры потребовали от России вывода войск с территории Украины.

Глава Пентагона Ллойд Остин сказал, что США поддерживают стремление Украины вступить в НАТО. По его словам, двери Альянса остаются открытыми для Киева. Но решение по евроатлантической интеграции Киева должны поддержать все 30 стран.

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