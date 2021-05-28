УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В НАТО сделали заявление о поддержке Украины и оправдались из-за саммита

28 мая 2021, 19:10

В Альянсе призвали Киев использовать партнерство с НАТО для решения ряда проблем в вопросах безопасности.

НАТО, Украина
НАТО по-прежнему поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины / УНИАН

Украину не пригласили на саммит НАТО в июне из-за планов коллективного блока безопасности провести мероприятие с участием только лидеров 30 государств, которые состоят в Альянсе. Однако Североатлантический альянс продолжает поддерживать территориальную целостность и суверенитет украинского государства. Киев должен использовать сотрудничество с блоком с целью решения ряда вопросов в области безопасности. Об этом заявил пресс-атташе штаб-квартиры НАТО Даниэле Риджио.

"Саммит НАТО планировался с участием лидеров только 30 стран-членов, как мероприятие в союзническом формате. Но Альянс привержен партнерству с Украиной, что еще раз подтвердил во время визитов в Брюссель Ольге Стефанишиной и Алексею Резникову", - объяснил он позицию Альянса в комментарии Obozrevatel.

При этом Риджио напомнил о том, что заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане во время встречи с министром по вопросам оккупированных территорий Алексеем Резниковым заверил украинское государство в поддержке территориальной целостности и суверенитета Киева.

Кроме того спикер НАТО добавил, что блок призывает Украину по максимальной возможности использовать свое сотрудничество с Альянсом для решения ряда вопросов украинского государства в области безопасности.Читайте такжеГлава МИД удивил заявлением о перспективах членства Украины в НАТО

"Североатлантический союз будет продолжать отслеживать передвижение российских войск в Украине и вокруг нее. Джоанэ также призвал Украину в полной мере использовать рамки партнерства с НАТО для решения текущих проблем безопасности, повышения устойчивости Украины и реализации ее евроатлантических устремлений и ключевых реформ", - подчеркнул Даниэле Риджио.

Вопрос ПДЧ в НАТО для Украины

  • Польский президент Анджей Дуда 3 мая сказал, что на саммите НАТО в июне государства намерены обсудить "дорожную карту" для Украины в Североатлантический альянс. Чтобы украинское государство присоединилось к коллективному блоку безопасности Запада, Киев должен выполнить ряд требований.
  • Замглавы Офиса президента Игорь Жовква 8 мая подтвердил информацию о том, что Украина не примет участие в саммите НАТО, который запланирован на 14 июня. Однако, по словам чиновника, Киеву дали гарантии, согласно которым государства обсудят вопрос предоставления Плана действий по членству в НАТО для Киева.
  • Позже в НАТО заявили, что Альянс в вопросе предоставления Украине ПДЧ руководствуется решением Бухарестского саммита 2008 года, согласно которому Украина и Грузия присоединяться к блоку безопасности Запада тогда, когда наступит нужное время.
НАТО новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «В НАТО сделали заявление о поддержке Украины и оправдались из-за саммита». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
"Сосочки видны": Глюкоза показала возбужденную грудь под прозрачной ночнушкой"Сосочки видны": Глюкоза показала возбужденную грудь под прозрачной ночнушкой Жена Димы Комарова Александра Кучеренко удивила красотой в стильном нарядеЖена Димы Комарова Александра Кучеренко удивила красотой в стильном наряде Врач назвал смертельно опасный, но очень вкусный и популярный продуктВрач назвал смертельно опасный, но очень вкусный и популярный продукт Голая Alyona Alyona прикрыла грудь и рассказала про сексГолая Alyona Alyona прикрыла грудь и рассказала про секс "Всех найдут и всех достанут": Минск пошел путем устрашения"Всех найдут и всех достанут": Минск пошел путем устрашения

Последние новости

19:15
Свежее обновление Microsoft Edge сделало браузер ещё быстрее и навороченнее
19:11
Гороскоп на завтра 29 мая 2021 всех знаков Зодиака: три победы и "утечка" крупной суммы Видео
19:10
В НАТО сделали заявление о поддержке Украины и оправдались из-за саммита Видео
18:55
"Людоедское государство": у Зеленского накинулись на Лукашенко с обвинениями Видео
18:29
Немецкое оружие для Украины: в Берлине назвали слабые места ВСУ Видео
Реклама
18:18
В РФ оценили роль Москвы в ситуации с бортом Ryanair и разразились упреком в адрес Запада Видео
18:09
Авторы Dying Light 2 объявили дату выхода игры и открыли предзаказы Видео
18:02
Скрипка попал в скандал: не считает русскоговорящих музыкантов украинцами
17:48
"Адская" жара +40° и потопы: синоптик удивил прогнозом погоды на лето Видео
17:34
Авторы хитового киберпанк-боевика Ghostrunner рассказали о грядущих обновлениях Фото
17:14
Троица и День Конституции Украины: как мы отдыхаем в июне 2021 Видео
17:05
Брошенная Холостяком Юля Зайка стала звездой сериала Крепостная
17:03
Погиб бывший глава Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь – СМИ
16:53
Санкции против Беларуси: у Зеленского объяснили, к чему готовиться Видео
16:45
В Steam бесплатно раздают скандальную игру о Второй мировой войне Видео
16:10
Сексуальные домогательства и "спарринг": "шишка" из полиции угодил в скандал Видео
16:05
"Все включено" в Турции: названо изменение для туристов Видео
16:00
Уже слыхали про Poparazzi? Новая соцсеть, которая привлекла всеобщее внимание
15:59
Успех в любви и могущественный соперник: гороскоп для Рака на июнь 2021
15:58
Бензиновый удар Минска: в Киеве объяснили ограничение импорта белорусского топлива Видео
Реклама
15:33
Александра Кучеренко откровенно рассказала об отдыхе на "украинских Мальдивах" с Димой Комаровым
15:24
Минные поля не помешали: из "ДНР" сбежала девочка-подросток
15:19
У лидера Maneskin девушка страдает от редкого заболевания половых органов
15:18
"Угон" самолета в Минске: в Ryanair выдвинули резкое обвинение Беларуси
15:17
Разбитые окна, дымовухи и газ: в Киеве сорвали показ ЛГБТ-фильма Видео
15:06
Украина и Лукашенко: чем Путин расплатится за благосклонность Байдена Видео
15:00
Пополнит ряды неудачников месяца: гороскоп для Девы на июнь 2021
14:46
Во Львове мужчина на переходе сбил детей и наотрез отказался от одной проверки Видео
14:37
Михаил Поплавский презентовал новый клип и сделал "Украинские вареники" мировым трендом актуально
14:30
Группа 1+1 media приняла участие в ежегодной конференции "Дни электронных коммуникаций" Фото
14:30
Дружба против Китая и риски для Украины: чего ждать от встречи Байдена-Путина
14:20
Торговая война: Минск ограничивает импорт украинских товаров Видео
14:13
Эксперты объяснили, почему экспорт стал локомотивом экономики Украины
14:10
Гороскоп для Льва на июнь 2021: звезды приготовили ловушку
13:53
Шквальный огонь: в Украине испытывают мощную самоходку по стандартам НАТО Видео
13:49
"Нальет ого-го": вместе с ливнями в Украину идет сильное похолодание Видео
13:19
Google упростила перенос фотографий из Gmail в "Google Фото" Фото
12:57
Лукашенко договорился с Путиным о вакцинации украинцев в Беларуси Спутником V Видео
12:39
Драки и трехэтажный мат: в Полтаве обозленные люди штурмуют офис облгаза Видео
12:26
Sony впервые показала геймплей Horizon Zero Dawn 2 – эксклюзива PS4 и PS5 Видео
Реклама
12:22
Беларусь нашла способ отомстить Украине: бензин А-95 грозит стать дефицитом Видео
12:19
Солистка Go-A Катерина Павленко получила всеукраинскую награду за Евровидение
12:15
Обойтись без сябров: проживет ли Украина без поставок белорусского топлива мнение
12:04
В тени диктатора: в Сети показали новое расследование о коррупции Лукашенко Видео
12:01
Детальный лунный календарь на июнь 2021: счастливые цвета и случайный сглаз
11:36
Слава Каминская презентовала новый хит Slava Bogu в эфире 1+1 Видео
11:35
Повешение и падение с большой высоты: в Украине при загадочных обстоятельствах погибли школьники Видео
11:18
"Нет эффективных средств борьбы": Голубовская рассказала о новой страшной эпидемии Видео
11:17
В Сочи арестовали осла, коня и зебру: алчные "животные" вымогали деньги у туристов
10:48
Дима Комаров повез жену на украинские Мальдивы в новом выпуске шоу Мандруй Україною
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять