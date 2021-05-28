В НАТО сделали заявление о поддержке Украины и оправдались из-за саммита

В Альянсе призвали Киев использовать партнерство с НАТО для решения ряда проблем в вопросах безопасности.
Украину не пригласили на саммит НАТО в июне из-за планов коллективного блока безопасности провести мероприятие с участием только лидеров 30 государств, которые состоят в Альянсе. Однако Североатлантический альянс продолжает поддерживать территориальную целостность и суверенитет украинского государства. Киев должен использовать сотрудничество с блоком с целью решения ряда вопросов в области безопасности. Об этом заявил пресс-атташе штаб-квартиры НАТО Даниэле Риджио.
"Саммит НАТО планировался с участием лидеров только 30 стран-членов, как мероприятие в союзническом формате. Но Альянс привержен партнерству с Украиной, что еще раз подтвердил во время визитов в Брюссель Ольге Стефанишиной и Алексею Резникову", - объяснил он позицию Альянса в комментарии Obozrevatel.
При этом Риджио напомнил о том, что заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане во время встречи с министром по вопросам оккупированных территорий Алексеем Резниковым заверил украинское государство в поддержке территориальной целостности и суверенитета Киева.
Кроме того спикер НАТО добавил, что блок призывает Украину по максимальной возможности использовать свое сотрудничество с Альянсом для решения ряда вопросов украинского государства в области безопасности.Читайте такжеГлава МИД удивил заявлением о перспективах членства Украины в НАТО
"Североатлантический союз будет продолжать отслеживать передвижение российских войск в Украине и вокруг нее. Джоанэ также призвал Украину в полной мере использовать рамки партнерства с НАТО для решения текущих проблем безопасности, повышения устойчивости Украины и реализации ее евроатлантических устремлений и ключевых реформ", - подчеркнул Даниэле Риджио.
Вопрос ПДЧ в НАТО для Украины
- Польский президент Анджей Дуда 3 мая сказал, что на саммите НАТО в июне государства намерены обсудить "дорожную карту" для Украины в Североатлантический альянс. Чтобы украинское государство присоединилось к коллективному блоку безопасности Запада, Киев должен выполнить ряд требований.
- Замглавы Офиса президента Игорь Жовква 8 мая подтвердил информацию о том, что Украина не примет участие в саммите НАТО, который запланирован на 14 июня. Однако, по словам чиновника, Киеву дали гарантии, согласно которым государства обсудят вопрос предоставления Плана действий по членству в НАТО для Киева.
- Позже в НАТО заявили, что Альянс в вопросе предоставления Украине ПДЧ руководствуется решением Бухарестского саммита 2008 года, согласно которому Украина и Грузия присоединяться к блоку безопасности Запада тогда, когда наступит нужное время.