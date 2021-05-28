В НАТО сделали заявление о поддержке Украины и оправдались из-за саммита

НАТО по-прежнему поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины / УНИАН

Украину не пригласили на саммит НАТО в июне из-за планов коллективного блока безопасности провести мероприятие с участием только лидеров 30 государств, которые состоят в Альянсе. Однако Североатлантический альянс продолжает поддерживать территориальную целостность и суверенитет украинского государства. Киев должен использовать сотрудничество с блоком с целью решения ряда вопросов в области безопасности. Об этом заявил пресс-атташе штаб-квартиры НАТО Даниэле Риджио.

"Саммит НАТО планировался с участием лидеров только 30 стран-членов, как мероприятие в союзническом формате. Но Альянс привержен партнерству с Украиной, что еще раз подтвердил во время визитов в Брюссель Ольге Стефанишиной и Алексею Резникову", - объяснил он позицию Альянса в комментарии Obozrevatel.

При этом Риджио напомнил о том, что заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане во время встречи с министром по вопросам оккупированных территорий Алексеем Резниковым заверил украинское государство в поддержке территориальной целостности и суверенитета Киева.

Кроме того спикер НАТО добавил, что блок призывает Украину по максимальной возможности использовать свое сотрудничество с Альянсом для решения ряда вопросов украинского государства в области безопасности.Читайте такжеГлава МИД удивил заявлением о перспективах членства Украины в НАТО

"Североатлантический союз будет продолжать отслеживать передвижение российских войск в Украине и вокруг нее. Джоанэ также призвал Украину в полной мере использовать рамки партнерства с НАТО для решения текущих проблем безопасности, повышения устойчивости Украины и реализации ее евроатлантических устремлений и ключевых реформ", - подчеркнул Даниэле Риджио.

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