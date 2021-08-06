В Польше рассказали, как Россия будет использовать Северный поток-2 для шантажа Украины

Северный поток-2 / Reuters

Россия сигнализирует, что будет использовать газопровод Северный поток-2 (Nord Stream 2) как инструмент политического шантажа, в частности, против Украины.

Как заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, Северный поток - это инструмент российской диверсии.

"Россия сигнализирует о том, что она будет использовать газопровод Nord Stream 2 в качестве инструмента политического шантажа против Украины и Центральной Европы ... В течение 18 лет все польские правительства придерживались мнения, что Северный поток - это инструмент российской диверсии, призванный сломать единство Запада, Европейского Союза и НАТО", — цитирует его слова Польское радио.

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Соглашение между США и Германией - о чем ранее сообщал Главред:

21 июля стало известно, что официальные Вашингтон и Берлин достигли соглашения по Северному потоку-2. Согласно договоренностям, США будут добиваться продления контракта на транзит российского газа через Украину на 10 лет. Кроме того, стороны договорились, что России не позволят "использовать энергию в качестве оружия". Если страна-оккупант нарушит это правило, Германия будет инициировать против нее санкции.

Гарантии для Украины

Германия должна выделить более 200 миллионов евро на поддержку энергосектора и недопущение энергозависимости Украины.

В частности, у Меркель согласились организовать "зеленый фонд" размером 1 миллиард долларов, чтобы поддержать энергобезопасность Украины. Берлин профинансирует 175 миллионов долларов.

Также Германия назначит представителя с финансированием в размере 70 миллионов долларов. Он будет развивать двусторонние проекты с Украиной в сфере энергетики.

Также документ предусматривает предоставление Украине технической помощи для интеграции в электросеть ЕС.

Тем временем МИД Украины уже направил ноты в Брюссель и Берлин из-за соглашения, которое США и Германия заключили по газопроводу Северный поток-2. Кроме того, украинская сторона инициирует консультации с Еврокомиссией.