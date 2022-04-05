В России пытаются мобилизовать на войну с Украиной преподавателей училищ – они готовы уволиться

Преподаватели военных училищ не собираются воевать в армии РФ и намерены увольняться / Reuters

Военно-политическое руководство России проводит мероприятия, направленные на скрытую мобилизацию населения на войну против Украины. В Читинском суворовском военном училище МВД провели письменный опрос преподавателей по поводу их готовности участвовать в боевых действиях. Учителя воевать не хотят и готовы увольняться с военной службы. Об этом заявили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

На странице Генштаба в социальной сети Facebook рассказали о том, что Россия пытается собрать новые силы для продолжения войны против Украины и проводит скрытую мобилизацию. Речь идет о пополнении резервов в Западном военном округе, подразделения которого понесли потери в ходе боевых действий.Читайте такжеВ МИД отреагировали на призыв и мобилизацию украинцев в армию РФ

В частности, речь идет о том, что в Читинском суворовском военном училище провели письменный опрос среди преподавателей относительно их готовности отправиться на войну.

"Кроме того, командование Вооруженных сил Российской Федерации пытается восполнить потери личного состава за счет привлечения представителей военных учебных заведений. В Читинском суворовском военном училище министерства внутренних дел России проведен письменный опрос преподавательского состава о готовности принять участие в "специальной операции" за пределами РФ", - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что основная часть преподавателей участвовать в боевых действиях желания не проявила. Теперь они готовы уволиться с военной службы.

Россия проводит скрытую мобилизацию на войну с Украиной

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ранее заявлял о том, что скрытая мобилизация в России на войну с Украиной может стать одним из процессов, который разрушит режим Владимира Путина. Он рассказал о ситуации, когда так называемый "призыв" даже в молчаливом российском регионе привел к панике в обществе.

На оккупированных районах Донецкой области на войну мобилизовали студентов высших учебных заведений. Они попали в плен к ВСУ и заявили, что не проходили военной подготовки и медицинской комиссии. Воевать против Украины забирали всех подряд.

Военный эксперт Агиль Рустамзаде полагает, что Россия собралась мобилизовать на войну около 134 тысяч срочников и подтянула 100 тысяч человек из дополнительных резервов. По его мнению, сил может хватить, чтобы участвовать в войне за Донбасс.

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