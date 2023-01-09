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В России скоропостижно скончался разработчик ракет Калибр, которыми оккупанты бьют по Украине

9 января 2023, 20:16
Причина смерти разработчика российских крылатых ракет пока не сообщается.
Павел Камнев, ракета Калибр
В России внезапно умер разработчик ракет Павел Камнев / УНИАН, Википедия

В России умер разработчик крылатых ракет "Калибр", научный руководитель российского концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антея" Павел Камнев.

Как пишет российский Интерфакс, 85-летний Павел Камнев скончался в понедельник, 9 января.

Причина смерти разработчика российских крылатых ракет пока не сообщается.

Что известно о Павле Камневе

По данным Википедии, Камнев родился 14 ноября 1937 года в Махачкале. Он окончил Московский авиационный институт и начал работать на машиностроительном заводе имени Калинина. В 1964 году перешел в конструкторское бюро "Новатор", которое сейчас входит в концерн "Алмаз-Антей".

В 1991 году стал первым заместителем главного конструктора, а в 1996 году — генеральным директором — генеральным конструктором самостоятельного предприятия "Опытное конструкторское бюро "Новатор". В 2004 году Камневу присвоена научная степень доктора технических наук.

В апреле 2017 года Камнева назначили научным руководителем "Алмаз-Антея".

Камнев является автором более 20 изобретений, реализованных в разработках ОКБ "Новатор", а также соавтор более 300 научно-технических отчетов (эскизных проектов, отчетов по научно-исследовательским работам, актов государственных испытаний).

Напомним, ранее в Индии обнаружили мертвым самого богатого депутата России Павла Антова. Его тело лежало в лужи крови под окнами гостиницы. Предварительно установлено, что самый богатый депутат РФ выпал с третьего этажа. Индийская полиция не исключает, что Павел Антов мог впасть в депрессию из-за смерти друга и наложить на себя руки.

Также сообщалось, что в России нашли мертвым полковника Вадима Бойко, который отвечал за работу с мобилизованными. В СМИ уже выдвинули версию — самоубийство, но все указывает именно на убийство.

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Калибр Россия
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