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В России скоропостижно умер конструктор масштабной ракеты "Ангара"

29 декабря 2022, 14:49
В России умер бывший гендиректор космического научно-производственного центра имени Хруничева Владимир Нестеров.
Конструктор, Ангара
Конструктор, Ангара / Центр Хруничева

В России умер в возрасте 73 лет бывший гендиректор космического научно-производственного центра имени Хруничева Владимир Нестеров − который руководил проектом создания российской ракеты-носителя "Ангара". Об этом сообщают российские пропагандисты из ТАСС.

О причинах его смерти Нестерова ничего не сообщается.

Нестеров долго занимался разработками ракет и связанных с космосом систем, среди них – многоразовая космическая система "Энергия-Буран", ракеты "Зенит", "Буран", "Союз-2", "Протон-М" и другие.

Он возглавлял центр им. Хруничева с 2005-го по 2012 год, уйдя в отставку после запуска ракеты-носителя "Протон-М" − во время которого она потерпела катастрофу прямо при старте.

При этом Нестеров остался до 2014 года генеральным конструктором центра и курировал проект производства "Ангары". При нем изготовили и запустили две первые ракеты.

После успешных испытаний Нестеров уволился из центра. Затем его обвинили в растрате 5,3 млрд рублей (около 2,7 млрд грн). Но слушания этого дела в суде по существу так и не стартовали.

К слову, 24 декабря российская компания "Адмиралтейские верфи", которая строит для флота оккупантов дизельные подлодки проекта 636.3, оснащенные крылатыми ракетами "Калибр", объявила о "трагической" смерти своего гендиректора Александра Бузакова.

Напомним, ранее аналитики американского Института изучения войны ISW отмечали, что российский диктатор Владимир Путин осознает все проблемы, которые есть сейчас в России и оккупационной армии, однако пытается переложить ответственность с себя на других. Он пытается сохранить позицию, которую он пытался занимать на протяжении своего правления.

Также сообщалось, что директор страны-агрессора России Владимир Путин заговорил о возможном завершении войны. По его словам, процесс урегулирования с Украиной будет "непростым и потребует определенного времени". Российский диктатор прямо заявил, что РФ готова к переговорам. Мол, без них все равно не удастся обойтись.

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