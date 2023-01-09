Боролся за экологию и демократию, а умер за Россию: под Херсоном разорвало российского оккупанта

Максим Перевезенцев был фанатом "новороссии" еще с 2014 года.

Ликвидированный оккупант / t.me/OSINTGeorgia

Под Херсоном ликвидировали оккупанта Максима Перевезенцева, который в России "боролся за экологию и демократию".

Захватчика, который отправился на войну добровольцем, похоронили под Екатеринбургом, сообщил OSINT-эксперт и расследователь Ираклий Комахидзе .

"Оккупант был ликвидирован еще 8 ноября 2022, его разорвало в клочья под Херсоном. Но его личность смогли установить по ДНК. Перевезенцев на Урале был известен тем, что продвигал общественную инициативу по возобновлению всенародных выборов мэров городов Свердловской области и боролся за экологию", - отметил Комахидзе.

Деятельность Перевезенцева не нравилась как местным властям, так и ФСБ / МВД. При этом оккупант еще с 2014 года был яростным сторонником "новороссии".

Ликвидированный оккупант / t.me/OSINTGeorgia

Напомним, ранее украинские защитники ликвидировали 27-летнего сержанта российской оккупационной армии Артема Столбова. До попадания на войну в Украину житель Пермского края практически на всех фотографиях в соцсетях "светился" вечно пьяным. Захватчик воевал против Украины как минимум несколько месяцев и даже успел получить "награду" за убийства украинцев.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта Сергея Франка. Захватчик воевал против Украины с июня. "Грузом 200" стал на территории "ЛНР". Российские пропагандисты пишут, что Франко рвался на фронт с первых дней российского вторжения в Украину, но был включен в список с четвертого раза.

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