УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

США назвали условие для сближения Украины с НАТО

18 февраля 2021, 20:02
Прослушать новость
Остановить

Посольство США заявило о критически важном значении Украины для НАТО.

НАТО
США озвучили ключевое условие для дальнейшего сближения Украины с НАТО / УНИАН

В посольстве Соединенных Штатов Америки в Киеве назвали условия дальнейшего сближения Украины с НАТО.

Как говорится в заявлении посольства США на странице в Facebook, Украина является важным партнером НАТО и имеет критически важное значение для безопасности в Черноморском и Трансатлантическом регионах.

"Прогресс в тяжелых, но важных реформах все еще необходим для дальнейшего продвижения евроатлантической интеграции Украины. Мы приветствуем сотрудничество Украины и закрепленное в ее Конституции намерение вступить в НАТО", — заявили в посольстве.

При этом в посольстве не уточняют, о каких именно реформах идет речь.

Отметим, в одном из интервью президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что при новоизбранном президенте Джо Байдене Украина и США войдут в новый этап отношений, что усилит безопасность Украины.

Читайте такжеВ Украине раскрыли планы о появлении авиации НАТО над Крымом

Зеленский заявил, что если бы Украина была членом НАТО, то на востоке Украины, на Донбассе не было бы эскалации.

"Сейчас защищаем Европу. Мы благодарны Европе за ее помощь, за санкции. Мы благодарны Соединенным Штатам. Санкции важны, но санкциями вы не можете вернуть человеческих жизней", - добавил глава государства.

Вступление Украины в НАТО - о чем ранее сообщал Главред:

НАТО посольство США Украина
Сейчас вы просматриваете новость «США назвали условие для сближения Украины с НАТО». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Россия рассыплется на восемь государств – экспертРоссия рассыплется на восемь государств – эксперт Михаил Боярский попал в больницу и проклинал женуМихаил Боярский попал в больницу и проклинал жену У Путина сделали новое резкое заявление об УкраинеУ Путина сделали новое резкое заявление об Украине Андрей Мягков умер: названа возможная причина смертиАндрей Мягков умер: названа возможная причина смерти В РФ назвали неожиданное имя нового лидера оппозиции после НавальногоВ РФ назвали неожиданное имя нового лидера оппозиции после Навального
Следующий материал

Последние новости

21:02
Полиция Ровно нашла стоматолога, которая беспощадно била и душила детей
21:01
В Европарламенте решили наказать Беларусь и лишить Евровидения Видео
20:58
Воспаление сердца: признаки и причины возникновения Видео
20:54
Рыбы: совместимость, сильные стороны и ключевые недостатки Видео
20:53
Смертельная опасность для каждого второго: обнаружены неожиданные последствия COVID-19 Видео
Реклама
20:43
Порошенко купил телеканал Прямой и пригрозил Зеленскому судьбой Януковича
20:32
Латвия забрала в свой бюджет $30 млн экс-соратника Януковича Видео
20:31
В Укрзализныце придумали, как упростить покупку билетов для пассажиров Видео
20:27
В Baldur's Gate III грядет самое большое обновление и новый класс Видео
20:13
Как правильно использовать кокосовое масло: главные способы Видео
20:05
Евросоюз не собирается вводить санкции против России, о которых просил Навальный – Bloomberg Видео
20:04
Против жены блогера Шария завели уголовное дело
20:02
США назвали условие для сближения Украины с НАТО Видео
19:44
"Умные такие, прям капец": работница Укрпочты отказалась обслуживать на украинском и вызвала копов Видео
19:30
Создатель Max Payne и Control поделился планами на будущее Видео
19:29
"Деду в бункере приснился кошмар": Навального в СИЗО поставили на учет Видео
19:05
В Крыму заявили о спасении полуострова от засухи и обвинили Украину Видео
18:46
В Epic Games Store в течение недели можно бесплатно забрать две игры
18:45
Динамо не смогло обыграть Брюгге в матче Лиги Европы Фото Видео
18:29
У Зеленского оценили вероятность военной операции Украины по возвращению Крыма Видео
Реклама
17:50
Кулеба сделал заявление о запрете TikTok из-за смертельного челленджа Видео
17:23
Одну из лучших игр Telltale Games снова можно купить в онлайн-магазинах Видео
17:22
Укрпочта ответила на обвинения в "зраде" из-за презентации марок о ВСУ Видео
17:14
Украина объяснила, почему присоединение Донбасса – катастрофа для России Видео
17:13
Как и сколько варить перепелиные яйца: пошаговая инструкция Видео
16:44
Олег Винник рассказал о "тр*хании" зала и о возрастном сексе
16:34
СМИ узнали точное время смерти Андрея Мягкова Видео
16:09
Амбициозный пиратский экшен от Ubisoft может постигнуть судьба Cyberpunk 2077 Видео
16:07
СБУ сообщила о подозрении заместителю Шойгу за военные преступления на Донбассе Видео
16:04
"Орем о двойных стандартах": в Сети показали, как Скабеева на ТВ отрабатывает указания Кремля Видео
15:33
Генштаб жестко "наехал" на Укрпочту из-за презентации марки ВСУ 23 февраля
15:18
Так может выглядеть iPhone 13 – качественные изображения и видео Фото Видео
15:15
Миллиардные убытки и "вопрос жизни и смерти": что ждет Украину после запуска СП-2
15:03
Панин похвастался секс-подвигами и назвал Россию "обреченной" Видео
14:54
Рада на фоне протеста сделала важный шаг к более простой растаможке евроблях Видео
14:35
Игровая индустрия в цифрах: кто такой современный украинский геймер
14:30
В Киеве "минировали" две центральные станции метро Видео
14:23
"Патриотики из зал*пы, отъ*битесь": школьница из Киева обматерила украинский язык Видео
14:19
Кравчук объяснил разговор с главарем "ДНР" в эфире российского ТВ
14:17
Рада назначила кандидата от Слуги народа судьей КСУ Видео
Реклама
14:08
В Умани назвали причину, почему ученицы наглотались таблеток в школе Видео
13:42
Стало известно место и дата похорон актера Мягкова
13:26
Жителям Донбасса выдали сотни тысяч российских паспортов - МВД РФ Видео
13:13
У Зеленского назвали условие, при котором ускорится возврат Донбасса в Украину Видео
13:12
Разработчик Silent Hill 2 раскрыл один из главных секретов игры Видео
12:54
Кравчук сделал громкое заявление о войне на Донбассе и назвал лучший ответ РФ Видео
12:46
У Путина сделали новое резкое заявление об Украине Видео
12:37
У кого в Украине самые высокие и самые низкие зарплаты - данные Госстата
12:35
В Сети появился предполагаемый список анонсов выставки BlizzConline Видео
12:25
Синоптик предупредила Киев о "кусачем" морозе Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять