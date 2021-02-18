США назвали условие для сближения Украины с НАТО

США озвучили ключевое условие для дальнейшего сближения Украины с НАТО / УНИАН

В посольстве Соединенных Штатов Америки в Киеве назвали условия дальнейшего сближения Украины с НАТО.

Как говорится в заявлении посольства США на странице в Facebook, Украина является важным партнером НАТО и имеет критически важное значение для безопасности в Черноморском и Трансатлантическом регионах.

"Прогресс в тяжелых, но важных реформах все еще необходим для дальнейшего продвижения евроатлантической интеграции Украины. Мы приветствуем сотрудничество Украины и закрепленное в ее Конституции намерение вступить в НАТО", — заявили в посольстве.

При этом в посольстве не уточняют, о каких именно реформах идет речь.

Отметим, в одном из интервью президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что при новоизбранном президенте Джо Байдене Украина и США войдут в новый этап отношений, что усилит безопасность Украины.

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Зеленский заявил, что если бы Украина была членом НАТО, то на востоке Украины, на Донбассе не было бы эскалации.

"Сейчас защищаем Европу. Мы благодарны Европе за ее помощь, за санкции. Мы благодарны Соединенным Штатам. Санкции важны, но санкциями вы не можете вернуть человеческих жизней", - добавил глава государства.

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