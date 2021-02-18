В США раскрыли планы России против Украины в случае запуска Северного потока-2

В США требуют от администрации Байдена прояснить вопрос санкций против Северного потока-2 / Reuters

В Палате представителей Конгресса США обратились к госсекретарю Энтони Блинкену с просьбой детализировать информацию по вопросу введения санкций против газопровода Северный поток-2. Парламентарии опасаются, что возможный запуск российского трубопровода повлияет на позиции Европы, даст возможность России запустить транзит газа в обход Украины, а также лишит Киев прибыли от транзитных сделок и ослабит позиции государства в аспектах безопасности, сообщает NBC.

В частности, конгрессмены просят администрацию Байдена объяснить, на какой стадии находится процесс строительства СП-2 и когда планируется введение санкций против российского энергетического проекта.

"Обращаемся с просьбой предоставить информацию о планах введения санкций администрацией Байдена против Nord Stream 2, предусмотренные Законом о защите энергетической безопасности Европы (PEESA) с изменениями, внесенными в Закон о разъяснении относительно энергетической безопасности Европы (PEESCA)", - отмечается в письме, подписанного законодателями Палаты представителей – Марси Каптур, Майклом Макколом, Адамом Кинзингером и Рубеном Галлего.Читайте такжеУ Лаврова объяснили, как санкции США отразятся на достройке Северного потока-2

В нижней палате американского парламента предупреждают об опасности введения в реализацию трубопровода Северный поток-2. В таком случае Россия сможет использовать свои энергетические ресурсы в качестве политического инструмента, что позволит Москве оказывать давление по всей Европе. При этом россияне смогут запустить транзит газа в обход Украины, что существенно отразится на позициях Киева.

"В случае завершения (проекта, - ред.) Nord Stream 2 позволит режиму Путина использовать российские энергетические ресурсы как оружие, чтобы оказывать политическое давление по всей Европе. Это также позволит Путину пустить газ в обход Украины, лишив Киев критически важных доходов от транзита и сделав его более уязвимым к российской агрессии", - подчеркивается в письме.Читайте такжеПутин объяснил, почему блокада достройки Северного потока-2 связана с Украиной

Ситуацию с Северным потоком-2 прокомментировал и глава НАК Нафтогаз Андрей Коболев. На своей странице в социальной сети Facebook он написал, что трубопровод рассматривается Россией исключительно в качестве инструмента геополитического влияния, задача которого – ослабление Украины в противостоянии с Россией.

По его словам, для украинского государства остановка СП-2 является "вопросом жизни и смерти". Если российский газ пойдет в обход Украины в Европу, то украинская газотранспортная система перестанет быть частью системы обороны. Это приведет к уязвимости Украины.

"Пока Украина является важным транзитером газа в Германию, Италию и Францию, украинская ГТС является частью нашей системы обороны. Только у Кремля появится физическая возможность перенаправить газовые потоки в обход Украины, наша ГТС станет просто сетью газопроводов. Тогда наша страна станет намного более уязвимой перед российской агрессией", - подчеркнул Коболев.

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