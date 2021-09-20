В США сделали заявление из-за выборов в Госдуму России и поддержали Украину

США не признают выборы в Госдуму России.
В США заявили, что последние парламентские выборы в России прошли в условиях, которые не способствуют свободному и честному проведению.
Как говорится в заявлении Госдепа США, российское правительство ввело ограничения, которые препятствовали независимому волеизъявлению.
Представители Госдепа подчеркнули, что в России серьезно ограничили политический плюрализм. Этому предшествовали законы относительно:
- "экстремистских организаций";
- "иностранных агентов";
- "нежелательных организаций".
В России также препятствовали международным наблюдателям осуществлять мониторинг за "выборами". Речь идет о представителях Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Парламентской ассамблее Совета Европы.
"Эти действия противоречат обязательствам России перед ОБСЕ и другими международными и региональными органами, в том числе и согласно Международному пакту о гражданских и политических правах", – подчеркнули в Госдепе.
В США акцентировали, что не признают проведение "выборов" в российскую Думу на суверенной украинской территории и подтверждают непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Поэтому российскую власть призвали:
- выполнять международные обязательства;уважать права человека и основные свободы;
- прекратить кампанию давления на гражданское общество, политическую оппозицию и независимые сми.
Как ранее сообщал Главред, выборы в Госдуму России продолжались 3 дня, к процессу впервые привлекли украинцев с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым.
Более 600 тысяч жителей с неподконтрольных Украине территорий получили российские паспорта.
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Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что люди на оккупированных Россией территориях могут участвовать в выборах в Госдуму РФ при условии, если "им надо показать какую-то вовлеченность демонстративно, чтобы обезопасить себя".
По данным СБУ, перед выборами в Госдуму в ОРДЛО начали массово выдавать жителям российские паспорта — так Кремль пытается обеспечить явку на выборы на фоне недоверия к избирательному процессу в РФ и падения рейтинга правящей партии.