В США сделали заявление из-за выборов в Госдуму России и поддержали Украину

США не признают выборы в РФ / Reuters

В США заявили, что последние парламентские выборы в России прошли в условиях, которые не способствуют свободному и честному проведению.

Как говорится в заявлении Госдепа США, российское правительство ввело ограничения, которые препятствовали независимому волеизъявлению.

Представители Госдепа подчеркнули, что в России серьезно ограничили политический плюрализм. Этому предшествовали законы относительно:

"экстремистских организаций";

"иностранных агентов";

"нежелательных организаций".

В России также препятствовали международным наблюдателям осуществлять мониторинг за "выборами". Речь идет о представителях Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Парламентской ассамблее Совета Европы.

"Эти действия противоречат обязательствам России перед ОБСЕ и другими международными и региональными органами, в том числе и согласно Международному пакту о гражданских и политических правах", – подчеркнули в Госдепе.

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В США акцентировали, что не признают проведение "выборов" в российскую Думу на суверенной украинской территории и подтверждают непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Поэтому российскую власть призвали:

выполнять международные обязательства;уважать права человека и основные свободы;

прекратить кампанию давления на гражданское общество, политическую оппозицию и независимые сми.

Как ранее сообщал Главред, выборы в Госдуму России продолжались 3 дня, к процессу впервые привлекли украинцев с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым.

Более 600 тысяч жителей с неподконтрольных Украине территорий получили российские паспорта.

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Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что люди на оккупированных Россией территориях могут участвовать в выборах в Госдуму РФ при условии, если "им надо показать какую-то вовлеченность демонстративно, чтобы обезопасить себя".

По данным СБУ, перед выборами в Госдуму в ОРДЛО начали массово выдавать жителям российские паспорта — так Кремль пытается обеспечить явку на выборы на фоне недоверия к избирательному процессу в РФ и падения рейтинга правящей партии.