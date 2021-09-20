В РФ слили схему "голосования" на выборах в Госдуму РФ жителей "ЛНР"

Опубликована схема голосования на выборах в Госдуму жителей "ЛНР" / antifashist.com

На портале Youtube опубликовали видеоролик, на котором неизвестный зайдя в аккаунты жителей "ЛНР" на российском портале госуслуг, голосует на выборах в Госдуму.

Как сообщает Новая газета, неизвестному доступен специальный файл, на котором, как утверждается, хранятся пароли и логины жителей оккупированных районов Луганской области, и голосует он вместо этих людей за российскую пропрезидентскую партию Единая Россия.

Отметим, что мужчина за кадром утверждает, что соответствующее распоряжение он получил каком-то совещании.

"17 сентября, первый день электронного голосования, электронный отчет Алчевского центра культуры и творчества для избирательной комиссии", – сообщил он.

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По данным Новой газеты, манипуляции с голосованием происходят на реальном портале российских Госуслуг, что следует из адреса в соответствующей строке браузера.

Напомним, ранее сообщалось о том, что перед выборами в Госдуму в ОРДЛО начали массово выдавать жителям российские паспорта — так Кремль пытается обеспечить явку на выборы на фоне недоверия к избирательному процессу в РФ и падения рейтинга правящей партии.

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В Европейском парламенте призывают ЕС быть готовым не признавать выборы в Госдуму РФ.

Это будет в том случае, если парламентские выборы 2021 года в России будут признаны мошенническими и такими, которые были проведены с нарушением демократических принципов и международного права.