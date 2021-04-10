УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В США сделали заявление по Донбассу и назвали условие для России

10 апреля 2021, 17:53
Прослушать новость
Остановить

Прогресса по ситуации на Донбассе не будет до тех пор, пока Москва не продемонстрирует конструктивную позицию, утверждает Кристина Квин.

Флаг, США
США намерены приложить максимум усилий, чтобы Россия серьезно отнеслась к переговорам по Донбассу / Reuters

Вашингтон поддерживает восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины. США стремятся к тому, чтобы Киев и американские союзники приложили усилия для установления мира в государстве. Америка намерена задействовать всевозможные механизмы для того, чтобы Россия серьезно относилась к переговорам по Донбассу и прекратила агрессию в отношении украинского государства. Об этом заявила временный поверенный в делах Штатов в Украине Кристина Квин.

В интервью программе Факты ICTV дипломат сказала, что Россия блокирует урегулирование конфликта на Донбассе. Форматы переговоров не имеют значения в том случае, если Москва будет демонстрировать неконструктивный подход в ходе дискуссии. Американское государство поддерживает Украину и выступает за применение усилий для установления мира в стране.

"Честно говоря, проблема с мирным процессом на Донбассе – это Россия. Независимо от того, в каком формате состоятся обсуждения, в Нормандском или в Минском, без честной и конструктивной позиции России прогресса не будет. Поэтому Соединенные Штаты подтверждают свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, и хотят приложить совместные с Украиной и партнерами усилия, чтобы достичь мира", - сказала Квин.Читайте такжеМеркель объявила Путину об условии по войскам РФ у границ Украины

По ее словам, задача состоит в том, чтобы Россия продемонстрировала серьезное отношение к действующим переговорным процессам по разрешению конфликта на Донбассе. В американской администрации решительно поддерживают восстановление политического контроля Киевом над оккупированными территориями. Россия должна прекратить агрессию в отношении Украины и перейти к конструктивным переговорам.

"Администрация Байдена полностью поддерживает территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ, и мы от этого не отступим. Главный вызов – это Россия. Она должна остановить свою агрессию против Украины и работать в пределах Минского и Нормандского форматов используя конструктивный подход, а не агрессивный", - подчеркнула Кристина Квин.

Конфликт России и Украины

новости России новости США новости Украины Кристина Квин новости Донбасса переговоры по Донбассу
Сейчас вы просматриваете новость «В США сделали заявление по Донбассу и назвали условие для России». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Комбуча: в чем ее опасность и как ее употреблять правильноКомбуча: в чем ее опасность и как ее употреблять правильно В Кремле ответили на инициативу Кравчука поговорить с ПутинымВ Кремле ответили на инициативу Кравчука поговорить с Путиным На переговорах по Донбассу произошел значительный прорывНа переговорах по Донбассу произошел значительный прорыв Рак: шесть признаков того, что опухоль распространилась на костиРак: шесть признаков того, что опухоль распространилась на кости Шесть доказанных наукой преимуществ овсянки и как сделать ее питательной и вкуснойШесть доказанных наукой преимуществ овсянки и как сделать ее питательной и вкусной

Последние новости

09:40
Гороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: прорыв и любовные неудачи
09:27
Семечки подсолнуха: в чем польза для организма Видео
09:19
Новая партия вакцины AstraZeneca прибыла в Украину: кому "светит" прививка Видео
09:14
У Зеленского прокомментировали предложение Путина насчет встречи
09:06
Дизель по 30 и газ по 20: чем грозит дефицит топлива в Украине
Реклама
09:05
В ОП подловили Путина на важной оговорке насчет переговоров с "ЛДНР" Видео
09:05
Опасные симптомы для мужчин: какие сигналы тела нельзя игнорировать Видео
09:03
Карантин в Украине могут продлить после 30 июня - министр Видео
09:01
Волкер объяснил, почему Зеленский не выполняет требование России по Донбассу
08:48
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: неожиданности и запрет на перемены Видео
08:38
Молчание недоимператора: почему Путин "забыл" об Украине мнение
08:18
Число больных коронавирусом в Украине пересекло "красную линию"
07:50
В Госдепе сделали заявление о летальном оружии для Украины Видео
07:44
Дипломат раскрыл планы Путина по встрече с Зеленским на Донбассе Видео
07:14
Ведущая 1+1 без лифчика показала грудь на потрясающих фото
07:09
В РФ заявили о новой "холодной войне" с США Видео
06:56
Россия решила выжидать момент для нападения на Украину мнение
06:42
Генпрокурор Венедиктова намекнула, что кума Путина могут посадить Видео
06:30
Изнурительные магнитные бури с 23 апреля 2021: сколько продлятся и что делать Видео
06:01
Политолог объяснил, почему опасны прямые переговоры Зеленского с Путиным Видео
Реклама
05:28
Ученые продукты, которые провоцируют раннюю смерть Видео
05:02
Военный эксперт оценил худший сценарий агрессии армии РФ против Украины Видео
04:25
Исследователи отыскали еще один способ продления жизни
03:50
Зеленский готов ехать в Донецк или Луганск на встречу с Путиным – Кравчук Видео
03:09
Путин приготовил для Зеленского ловушку с переговорами по Донбассу - эксперт Видео
02:15
Ани Лорак засветила огромную грудь в дерзком вырезе наряда
00:53
Эксперт рассказал, кто надоумил Зеленского пригласить Путина на личную встречу Видео
00:19
Ученые нашли два новых пути распространения коронавируса Видео
22 апреля, четверг
23:58
В Белом доме раскрыли планы Байдена о новых санкциях против РФ Видео
23:34
На Вербное воскресенье в Украине резко изменится погода Видео
23:30
7 ненужных Windows-программ, которые стоит удалить прямо сейчас
23:24
Как должна выглядеть вагина: семь типов Видео
23:00
В Канаде заявили о мощнейшей угрозе для Европы из-за действий России Видео
22:56
Тайский массаж: кому противопоказана процедура Видео
22:48
Тищенко прокомментировал скандальный праздник для жены в отеле Видео
22:44
Меню на Лазареву субботу: вкусные рецепты Видео
22:41
Врач назвала самое опасное мясо для шашлыка Видео
22:36
Можно ли хрустеть суставами: врачи дали ответ Видео
21:58
Главари "ЛДНР" после заявления Путина захотели встретиться с Зеленским Видео
21:31
Степанов обратился к украинцам из-за карантина на Пасху Видео
Реклама
21:17
Тай-чи: похудение и другие преимущества для здоровья Видео
20:59
Увеличивает риск в три раза: эта привычка "помогает" Альцгеймеру Видео
20:58
В Офисе президента резко ответили Лукашенко на обвинения в адрес Зеленского Видео
20:31
В Украине обвинили Россию за лживые заявления о "всеобщей мобилизации" Видео
20:25
The Last of Us: Part II подорожала в украинском PS Store до 1999 грн Видео
20:19
Эксперт объяснил, почему получить субсидию стало гораздо сложнее Видео
19:53
Появились дата выхода и трейлер Фильма "Заклятие 3" про одержимость Видео
19:46
Лукашенко "налетел" на Зеленского с обвинениями Видео
19:24
Жириновский пообещал миллионы за русский флаг над Киевом Видео
18:46
Путин ответил Зеленскому и позвал в Москву Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять