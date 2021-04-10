В США сделали заявление по Донбассу и назвали условие для России

США намерены приложить максимум усилий, чтобы Россия серьезно отнеслась к переговорам по Донбассу / Reuters

Вашингтон поддерживает восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины. США стремятся к тому, чтобы Киев и американские союзники приложили усилия для установления мира в государстве. Америка намерена задействовать всевозможные механизмы для того, чтобы Россия серьезно относилась к переговорам по Донбассу и прекратила агрессию в отношении украинского государства. Об этом заявила временный поверенный в делах Штатов в Украине Кристина Квин.

В интервью программе Факты ICTV дипломат сказала, что Россия блокирует урегулирование конфликта на Донбассе. Форматы переговоров не имеют значения в том случае, если Москва будет демонстрировать неконструктивный подход в ходе дискуссии. Американское государство поддерживает Украину и выступает за применение усилий для установления мира в стране.

"Честно говоря, проблема с мирным процессом на Донбассе – это Россия. Независимо от того, в каком формате состоятся обсуждения, в Нормандском или в Минском, без честной и конструктивной позиции России прогресса не будет. Поэтому Соединенные Штаты подтверждают свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, и хотят приложить совместные с Украиной и партнерами усилия, чтобы достичь мира", - сказала Квин.Читайте такжеМеркель объявила Путину об условии по войскам РФ у границ Украины

По ее словам, задача состоит в том, чтобы Россия продемонстрировала серьезное отношение к действующим переговорным процессам по разрешению конфликта на Донбассе. В американской администрации решительно поддерживают восстановление политического контроля Киевом над оккупированными территориями. Россия должна прекратить агрессию в отношении Украины и перейти к конструктивным переговорам.

"Администрация Байдена полностью поддерживает территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ, и мы от этого не отступим. Главный вызов – это Россия. Она должна остановить свою агрессию против Украины и работать в пределах Минского и Нормандского форматов используя конструктивный подход, а не агрессивный", - подчеркнула Кристина Квин.

Конфликт России и Украины