В США сделали заявление по Донбассу и назвали условие для России

Прогресса по ситуации на Донбассе не будет до тех пор, пока Москва не продемонстрирует конструктивную позицию, утверждает Кристина Квин.
Вашингтон поддерживает восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины. США стремятся к тому, чтобы Киев и американские союзники приложили усилия для установления мира в государстве. Америка намерена задействовать всевозможные механизмы для того, чтобы Россия серьезно относилась к переговорам по Донбассу и прекратила агрессию в отношении украинского государства. Об этом заявила временный поверенный в делах Штатов в Украине Кристина Квин.
В интервью программе Факты ICTV дипломат сказала, что Россия блокирует урегулирование конфликта на Донбассе. Форматы переговоров не имеют значения в том случае, если Москва будет демонстрировать неконструктивный подход в ходе дискуссии. Американское государство поддерживает Украину и выступает за применение усилий для установления мира в стране.
"Честно говоря, проблема с мирным процессом на Донбассе – это Россия. Независимо от того, в каком формате состоятся обсуждения, в Нормандском или в Минском, без честной и конструктивной позиции России прогресса не будет. Поэтому Соединенные Штаты подтверждают свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, и хотят приложить совместные с Украиной и партнерами усилия, чтобы достичь мира", - сказала Квин.Читайте такжеМеркель объявила Путину об условии по войскам РФ у границ Украины
По ее словам, задача состоит в том, чтобы Россия продемонстрировала серьезное отношение к действующим переговорным процессам по разрешению конфликта на Донбассе. В американской администрации решительно поддерживают восстановление политического контроля Киевом над оккупированными территориями. Россия должна прекратить агрессию в отношении Украины и перейти к конструктивным переговорам.
"Администрация Байдена полностью поддерживает территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ, и мы от этого не отступим. Главный вызов – это Россия. Она должна остановить свою агрессию против Украины и работать в пределах Минского и Нормандского форматов используя конструктивный подход, а не агрессивный", - подчеркнула Кристина Квин.
Конфликт России и Украины
- Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 7 апреля сказал, что войска РФ будут находиться у границ украинского государства столько времени, сколько понадобится Москве. Решение о базировании войск примут военное руководство и президент Владимир Путин.
- США приняли решение отправить в Черное море два военных корабля в ответ на стягивание Россией войск к границам Украины. Соответствующее разрешение от Турции уже получено. Корабли будут находиться в черноморской акватории до 4-5 мая.
- Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что Запад демонстрирует серьезную дипломатическую поддержку Украины. Такие действия свидетельствуют о том, что Киев не оставят один на один в борьбе с Россией.