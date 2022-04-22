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В США увидили признаки поддержки вооруженных сил России со стороны Китая

22 апреля 2022, 00:52

Китайские корпорации и банки в основном осторожны и не допускают прямого обхода санкций со стороны Запада в отношении РФ.

США, Китай
США видят признаки поддержки вооруженных сил России со стороны Китая / Фото Reuters

США видят признаки оказания Народно-освободительной армией Китая (НОАК) поддержки вооруженным силам России.

"Китайские корпорации и банки в основном осторожны и не допускают прямого обхода санкций со стороны Запада в отношении РФ. Однако есть вызывающие тревогу свидетельства того, что НОАК предоставляет поддержку российским вооруженным силам через ряд прямых и непрямых каналов", - отметил заместитель советника Белого дома по национальной безопасности по международной экономике Далип Сингх на онлайн-​семинаре.

Он также добавил, что взаимоотношения России и Китая на самом деле имеют границы, и США должны этим воспользоваться, чтобы найти свои пути сотрудничества с Пекином.

Как сообщал Главред, за сутки страна-агрессор РФ перебросила в Украину четыре батальонные тактические групп (БТГ), три из которых ушли на Донбасс. Об этом сообщил CNN высокопоставленный чиновник американского оборонного ведомства в среду, 20 апреля.

По его словам, за последнюю неделю российский силы добавили 17 БТГ. Всего, по оценкам США, сейчас на территории украинского государства находятся 82 БТГ.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты начали наступление на Донбассе, но заходит путинская армия только в пустые города - там нет людей. Впоследствии их накрывает артиллерия ВСУ.

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