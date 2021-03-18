В США за "голову" российского агента предлагают кругленькую сумму

В Соединенных штатах Америки объявили в розыск российского агента, который влиял на проведение президентских выборов в стране. ФБР пообещало вознаграждение.
Федеральное бюро расследований США разыскивает российского агента влияния Константина Климника. США уверены, что он вместе с украинцем Андреем Деркачем и другими агентами России влиял на президентские выборы, пишет посольство США в Украине в Twiiter.
"Вместе с Деркачем и другими связанными с российской разведкой лицами, он пытался повлиять на выборы в США и повредить связям США с Украиной", - заявили в посольстве.
За предоставление информации о Килимнике, которая поможет его арестовать, американские правоохранители обещают вознаграждение в размере до 250 тысяч долларов.
Что известно о Константине Килимнике
Килимник родился в Кривом Роге в 1970 году, но имеет российское гражданство. В феврале 2018 года суд США выдал ордер на его арест после того, как ему предъявили обвинения во вступлении в преступный сговор с целью мошенничества на территории США.
"Путин – убийца": детали скандала
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- В ЕС согласились со словами Байдена о Путине-"убийце" и назвали причину. Режим Владимира Путина обвиняют во многих преступлениях, напомнила пресс-секретарь Еврокомиссии.