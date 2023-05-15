"Варварство Путина не должно быть вознаграждено": Сунак призвал Запад к решительной поддержке ВСУ

Украина сталкивается с решающим моментом в противостоянии ужасной агрессивной войне, которую она не начинала, сказал премьер Британии Риши Сунак.

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Британия обучает украинских военных и помогает Киеву боеприпасами и бронетехникой - Сунак / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот YouTube

Для Украины наступил решающий момент в противостоянии военной агрессии России, ей нужна решительная поддержка международного сообщества. Помощь Киеву в интересах союзников на Западе, чтобы Владимир Путин не добился своих целей. Великобритания поддерживает украинское государство, как в плане обучения войск, так и в предоставлении боеприпасов и бронетехники. Об этом заявил глава правительства Британии Риши Сунак.

Как сообщает The Telegraph, британский премьер сказал, что встреча с президентом Зеленским проходит в "решающий момент сопротивления Украины", а страны-союзники на Западе "не должны подвести ее".

"Это решающий момент в противостоянии Украины ужасной агрессивной войне, которую она не выбирала и не провоцировала. Им (украинцам, – ред.) нужна постоянная поддержка международного сообщества, чтобы защититься от шквала неустанных и неизбирательных нападений, которые были их ежедневной реальностью более года", - отметил Сунак.

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По его словам, в то время как Путин своей войной устроил линию фронта в Украине, с другой стороны "линии разлома простираются по всему миру".

Премьер Британии акцентировал внимание на том, что оказание помощи Украине – в интересах Запада. Киев должен достичь успехов, чтобы "варварство Путина не было вознаграждено".

"Именно поэтому Соединенное Королевство поддерживает нашу поддержку Украины – от танков до учений, от боеприпасов к бронетехнике", - подчеркнул Риши Сунак.

Великобритания передает Украине дальнобойное вооружение

Журналисты CNN 11 мая со ссылкой на свои источники сообщили о передаче Великобританией Украине дальнобойных ракет Storm Shadow.

Украина гарантировала Британии, что ракеты не будут применяться по территории России.

Позже министр обороны Британии Бен Уоллес подтвердил информацию, согласно которой Киев получит ракеты Storm Shadow. Глава военного ведомства отметил, что ВСУ эффективно действуют в обороне, а ракеты помогут украинцам освободить свои территории от российских оккупантов.

15 мая в правительстве Великобритании заявили, что Лондон поставит Киеву сотни беспилотников дальностью более 200 километров. Вооружения поставят Украине в ближайшие месяцы, поскольку Киев собирается усилить свое сопротивление российской военной агрессии.

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