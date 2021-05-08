Вашингтон готов подставить плечо Киеву в сфере безопасности - Госдеп / Reuters

Соединенные Штаты подтверждают поддержку Украины на фоне военной агрессии России. Вашингтон выражает готовность усиливать партнерство в сфере безопасности и обороны, и продолжит работать с Киевом для достижения его евроатлантических устремлений, заявила заместитель спикера Госдепартамента США Джалин Портер.

"В Киеве госсекретарь (Энтони Блинкен – ред.) подтвердил нашу непоколебимую поддержку суверенитета Украины и ее территориальной целостности, особенно на фоне текущей российской агрессии. Мы продолжим укреплять наше партнерство - партнерство в сфере безопасности - с Украиной, чтобы она могла защитить себя в условиях агрессии", - сообщила представитель Госдепартамента в ходе брифинга.

При этом Портер напомнила о необходимости для Украины дальнейшего прогресса в проведении реформ, а также в борьбе с внутренними угрозами, которые создает коррупция.

Представитель Госдепа добавила, что США вместе с международными партнерами призывают украинскую власть обеспечить надлежащее корпоративное управление государственными предприятиями.

Визит Блинкена в Украину – о чем сообщалось ранее: