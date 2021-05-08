Вашингтон готов подставить плечо Киеву в сфере безопасности - Госдеп

При этом в Госдепе напомнили о необходимости для Украины дальнейшего прогресса в проведении реформ, а также в борьбе с коррупцией.
Соединенные Штаты подтверждают поддержку Украины на фоне военной агрессии России. Вашингтон выражает готовность усиливать партнерство в сфере безопасности и обороны, и продолжит работать с Киевом для достижения его евроатлантических устремлений, заявила заместитель спикера Госдепартамента США Джалин Портер.
"В Киеве госсекретарь (Энтони Блинкен – ред.) подтвердил нашу непоколебимую поддержку суверенитета Украины и ее территориальной целостности, особенно на фоне текущей российской агрессии. Мы продолжим укреплять наше партнерство - партнерство в сфере безопасности - с Украиной, чтобы она могла защитить себя в условиях агрессии", - сообщила представитель Госдепартамента в ходе брифинга.
При этом Портер напомнила о необходимости для Украины дальнейшего прогресса в проведении реформ, а также в борьбе с внутренними угрозами, которые создает коррупция.
Представитель Госдепа добавила, что США вместе с международными партнерами призывают украинскую власть обеспечить надлежащее корпоративное управление государственными предприятиями.
Визит Блинкена в Украину – о чем сообщалось ранее:
- 6 мая госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Украину. Глава американского Госдепа провел встречу с президентом Владимиром Зеленским, а также украинскими политиками, чиновниками и общественными деятелями.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что в ходе переговоров с Блинкеном президент Зеленский передал американскому чиновнику новый элемент стратегии урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе.
- Кулеба также добавил, что США подтвердили свою поддержку Крымской платформы и призывают другие государства принять участие в мероприятии Киева по вопросам освобождения оккупированного украинского полуострова.