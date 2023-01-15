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Великобритания отправит в Украину вертолеты Apache – Mirror

15 января 2023, 09:11
Другие члены НАТО теперь последуют примеру Великобритании, утверждают источники издания.
Apache, апачи
Apache, апачи / Википедия

Великобритания в рамках нового пакета военной помощи передаст Украине ударные вертолеты Apache AH64 E.

Об этом сообщает Mirror со ссылкой на высокопоставленный источник в оборонной сфере страны. По информации издания, передача вертолетов планируется после того, как Украина получит танки Challenger 2.

"Apache изменит правила игры. Танки прибудут первыми, и понадобится некоторое время, прежде чем можно будет развернуть вертолеты. Другие члены НАТО теперь последуют этому примеру", - утверждает источник издания.

Указывается, что украинские пилоты будут учиться в Британии, а база технического обслуживания будет создана в соседней стране, например, в Польше. Отмечается, что вертолеты Apache AH64 E могут быть вооружены до 16 противотанковыми снарядами Hellfire, 76 70-мм ракетами Hydra и 30-мм цепной пушкой.

"Это означает, что четыре Apache могут за считанные секунды уничтожить целый полк из 70 танков", - поясняет издание.

Военная помощь Украине

Власти США утвердили поставку ВСУ американских боевых машин пехоты Bradley – это так называемые "истребители танков". Спикер Пентагона генерал Пэт Райдер заявил, что Bradley поставят Украине в ближайшее время. Но точных сроков поставок и обучения генерал не стал уточнять.

Тем временем Германия, кроме бронетранспортеров Marder и батареи Patriot, намерена передать Украине дополнительные установки Gepard. По данным СМИ, уже ведутся переговоры с двумя странами, которые все еще имеют запасы установок Gepard и большое количество 35-миллиметровых боеприпасов к ним. О каких странах идет речь, не сообщается.

Кроме того сообщалось, что рамках военной помощи Украина получит от Франции бронетранспортеры ACMAT Bastion. Об этом договорились во время телефонного разговора президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине военная помощь
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