Военные РФ бунтуют против Путина: тысячи контрактников отказываются нападать на Украину

Тысячи контрактников в РФ отказываются нападать на Украину / Фото Reuters

В Белгородской области, которая граничит с Харьковской, Луганской, Сумской областями, произошел бунт среди военнослужащих РФ.

Около 5 тысяч контрактников, которых спешно собирали для отправки в Украину, отказались ехать воевать за Путина на территории нашего государства, пишут Обозреватель и Сегодня.

Формально свой отказ от участия в боевых действиях в Украине взбунтовавшиеся контрактники аргументируют тем, что это не предусмотрено в их контрактах.

По данным источников, реальная причина, которая вынуждает российских военных рисковать быть подвергнутыми уголовному преследованию со стороны властей, заключается в страхе.

Читайте такжеВойска России устроили обстрел Харькова из артиллерииРанее сообщалось, что в белорусском городском поселке Брагин в Гомельской области, который находится в 20 километрах от границы с Украиной, зафиксировано интенсивное движение военной техники. Опознавательный знак – V. Часть колонны отправилась к украинским границам, предположительно, в направлении Полтавской области.

Также мы писали, что Украина уничтожила все железнодорожные переходы на границе с Российской Федерацией. Как говорится в заявлении пресс-службы Укрзализныци, 26 февраля украинские войска взорвали железнодорожные узлы, связывающие украинскую железную дорогу с РЖД.

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