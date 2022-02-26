Отец пленника из РФ проговорился о плане оккупантов

Российские военные, несмотря на заявления во время допросов, прекрасно знали, куда и зачем они идут и зачем.
В российский Комитет солдатских матерей приехали родственники пленного российского солдала Рафика, 2002 года рождения.
Журналисты "Дождя" пообщались с его отцом и выяснили, что сын - контрактник всего 1,5 месяца.
Мужчина не хочет, чтобы его сын был "пушечным мясом". А также проговорился, что 23 февраля его сын ему сказал, что они "будут пересекать границу".
Эти слова подтверждают то, что российские военные, несмотря на заявления во время допросов, прекрасно знали, куда и зачем они идут и зачем.
Напомним, украинские войска захватили в плен командира танкового батальона РФ 35-й мотострелковой бригады город Олейск. Он женат, имеет двоих детей. Танк Щеткина был подбит ВСУ, а он чудом остался в живых.
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Автор: Ульяна Полищук