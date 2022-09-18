Военный эксперт объяснил, зачем Путин пачками шлет зэков воевать в Украину / https://ua.depositphotos.com/ УНИАН

Русский диктатор Владимир Путин собирает армейские соединения из заключенных, чтобы отправить их на войну в Украину ‒ и отнюдь не только из-за нехватки кадровых военных. Об этом рассказал известный военный эксперт Александр Мусиенко в эфире телеканала FREEДОМ.

"Для людей, которые отбывают наказания, во-первых, сотрудничество с органами государственной власти ‒ не очень правильный и корректный шаг в их субкультуре. Кстати, необходимо напомнить историю штрафбатов в советские времена. Ведь тогда фактически штрафные батальоны и места отбывания наказания разделились: были те, кто поддержал штрафбаты, а были те, кто остался. А потом те, кто вернулся, мы знаем, во что это вылилось: в огромные бунты, кровопролития и т.д. Сейчас конечно же будет часть тех, кто согласится, кто пойдет воевать под разными предлогами ‒ кто-то заработать, кто-то получить амнистию, а кто-то под предлогом того, что можно будет награбить

Вместе с тем, по его словам, несмотря на все эти туры по российским тюрьмам, которые совершает "повар Путина" Евгений Пригожин, русские оккупанты начали рассылать повестки резервистам по всей территории России ‒ якобы призыв на военные сборы.

"Это в первую очередь происходит по двум организациям: организация сухопутных войск военно-патриотического движения "БАРС" и организация военно-морских сил РФ "Тигр". Конечно же, одними заключенными войну не выиграть. Их опасность на поле боя не такова, как у профессиональных военных. Их опасность исходит как раз для мирного населения на оккупированных территориях. Потому что очень часто это заканчивается грабежами, убийствами, драками и так далее. Как метод устрашения для оккупированных территорий и людей там, этих людей (зэков ‒ Главред) могут использовать там. Но как метод участия в боевых действиях, как военнослужащих ‒ нет", ‒ подытожил Мусиенко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети всплыло видео того, как предполагаемый руководитель ЧВК "Вагнер" бизнесмен Евгений Пригожин (более известный как "повар Путина") посетил тюрьму в Республике Мордовия (российской глубинке), где занимался вербовкой заключенных ‒ для участия в войне против Украины.

До того ранее российский оппозионер-политолог Андрей Пионтковский говорил о том, что в случае дальнейших успехов ВСУ на фронте Россию ждет переворот, который закончится свержением Владимира Путина.

Пионтковский считает, что недавние взрывы в Новофедоровке в Крыму – не только отличный военный эксперимент, но и имеет психологический эффект. А систему кремлевской лжи и пропаганды может сломать освобождение Херсона.

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