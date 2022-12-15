Войска РФ провалились в Украине, поэтому Путин в бессилии боится выступать перед публикой – ISW

Глава Кремля Владимир Путин отменил свое послание Совету Федерации страны-оккупанта РФ, потому что не уверен в своей способности формировать информационную повестку из-за растущей критики, связанной с нападением на Украину. Он не может объяснить неудачи российских оккупантов. В то же время Путин все еще надеется объявить о "победе" в 2023 году. Об этом заявили в Институте изучения войны.
В сводке ISW говорится о том, что Путин решил не выступать перед Федеральным собранием, поскольку не может задавать информационную повестку дня в условиях провалов российских оккупационных войск в Украине.
"Бегство РФ из Киевской области и севера Украины в апреле 2022 года, вероятно, испортило планы Путина провозгласить победу во время обращения к федеральному собранию", - отмечают аналитики.
В Институте полагают, что Путин надеется на какие-либо продвижения в 2023 году или же откладывает свою речь до момента, когда ему придется признать свое поражение в войне против Украины.
"Возможно, Путин все еще ждет и надеется произнести грандиозную победную речь в 2023 году или откладывает момент, когда ему придется признать, что РФ не может достичь своих целей в Украине (признать поражение в войне)", - считают специалисты.
Также они убеждены в том, что обращаясь к россиянам и элитам, российский глава государства не может быть уверен в своей способности объяснить последствия нападения на Украину.
"Победа в Украине могла бы позволить Путину замаскировать российские человеческие и финансовые потери, как это было в 2014 году, но РФ не имела никаких успехов на поле боя после оккупации Лисичанска в июле", - добавили в ISW.
Также в Институте изучения войны подчеркнули, что Путин продолжил сеять панические настроения среди россиян в своем заявлении о длительности войны и второй волне мобилизации. Слова вызвали критику и путаницу среди тех, кто в России поддерживает военную агрессию против Украины.
Война России против Украины
Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли ранее отметил, что Путин проиграл войну с Украиной по всем направлениям. Однако будет еще много боев. Он прогнозирует, что зимой и ВСУ, и войска РФ получат возможность для реализации наступательных операций.
Аналитики Института изучения войны сообщили, что в Вашингтоне корректируют оценку способности ВСУ проводить наступление зимой. Согласно данным источников, в Штатах положительно оценивают готовность украинской армии вести эффективные боевые действия.
В Forbes опубликовали материал, в котором речь идет о том, что армия Украины способна перейти в наступление в Запорожской области. Как полагают журналисты, ВСУ будут работать над тем, чтобы освободить большую часть юга и оттеснить российских захватчиков к участку суши, который соединяет материк с оккупированным Крымом.
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