Войска РФ за 2 недели понесли очень большие потери, возможности Путина ограничены – Британия

У Кремля остается только два сценария дальнейшего ведения войны против Украины, сказал старший военный советник делегации Британии в ОБСЕ Ян Стаббс.

За последние две недели вражеская армия РФ понесла наибольшие потери с начала войны - британский военный советник / Коллаж Минобороны РФ, YouTube

Страна-оккупант Россия обладает ограниченными возможностями для проведения наступательных операций на территории Украины. За последние две недели российские войска понесли наибольшие потери с начала полномасштабного вторжения.

Кремлю во главе с директором Владимиром Путиным придется либо воевать на истощение, сокращая масштабы целей и проводить мобилизацию, либо выводить свои войска из Украины и прекратить приносит в жертву своих граждан. Об этом заявил старший военный советник делегации Британии в ОБСЕ Ян Стаббс.

Как сообщает Укринформ, он рассказал о том, что возможности Кремля вести наступление ограничены. Вражеские войска несут огромные потери, а военное руководство РФ, вероятно, отправило на фронт большинство мобилизованных и подразделения ЧВК Вагнера.

видео дня

"Как сообщается, за последние две недели Россия понесла наибольшие потери с первого воскресенья вторжения в Украину. Российское военное руководство уже, похоже, развернуло подавляющее большинство резервистов, призванных в рамках так называемой "долевой мобилизации", а "Вагнер" заявил 9 февраля о прекращении своей схемы вербовки заключенных", - объяснил ситуацию Стаббс.

По его словам, агрессору России придется либо дальше воевать на истощение, либо проводить последующие волны мобилизации.

"Они могут продолжать истощать свои силы, сокращая масштабы своих целей, или проводить дальнейшую мобилизацию", - полагает представитель Британии в ОБСЕ.

Альтернативным вариантом станет вывод войск с территории Украины и прекращение бессмысленной войны.

"Но есть и другой вариант: Путин может закончить эту войну сейчас, вывести все российские войска с суверенной территории Украины и, таким образом, прекратить бессмысленное принесение в жертву тысяч простых россиян", - подчеркнул Ян Стаббс.

Новое наступление России на Украину

В Главном управлении разведки Минобороны ранее заявили, что агрессор РФ не готова проводить широкомасштабную наступательную операцию против Украины к годовщине своего полноформатного военного вторжения. По данным разведки, у агрессора нет для этого нужных ресурсов. Захватчики будут атаковать на Донбассе, чтобы добиться определенного тактического продвижения.

Журналисты The New York Times написали, что войска РФ готовят десятки тысяч солдат, чтобы попытаться окружить силы обороны Украины на Донбассе. К тому же Москва может открыть второй фронт в Харьковской и Сумской областях, чтобы отвлечь ВСУ.

В Институте изучения войны полагают, что оккупанты России столкнулись со сложностями в наступлении на Донбассе. Подразделения россиян оказались недостаточно подготовленными из-за того, что большинство кадров в подразделениях составляют мобилизованные. Американские специалисты в качестве примера привели ситуацию под Угледаром, где бойцы ВСУ разгромили 155-ю бригаду морской пехоты российских оккупантов.

Смотрите видео Главред - Андрусив заявил, что Украине нужно продержаться до апреля

Война России против Украины: