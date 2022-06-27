"Все больше проблем": в ЕС заявили о замедлении продвижения России на фронте

У России возникает все больше проблем на фронте / Фото: REUTERS

Россия уже начала замедляться в своих попытках захвата территорий Украины и у нее возникают новые проблемы, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью CNN.

"Военные эксперты говорят нам, что продвижение России намного медленнее, чем ожидалось. Так что у России все больше и больше проблем", - заявила она.

При этом чиновница добавила, что у россиян нет стимула продолжать войну.

"Я бы вообще не ставила на Россию. Наоборот... украинцы знают за что воюют. Они мотивированы. А русские понятия не имеют, за что воюют, потому что даже не видят смысла в этой войне", - подчеркнула фон дер Ляйен.

По ее словам, президент РФ никогда не ожидал настолько мощной поддержки Украины от стран Запада. Союзники Украины продолжают оставаться едиными в своей позиции по войне.

Путин собрался передать Беларуси ракетные комплексы Искандер-М

25 июня глава Кремля Владимир Путин заявил, что в течение нескольких месяцев Россия передаст Беларуси оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер-М. Причем он намекнул на возможность использовать такие комплексы с ядерным зарядом.

"Мы в течение ближайших нескольких месяцев передадим Беларуси комплексы Искандер М, которые могут применять баллистические и крылатые ракеты. Причём как в обычном, так и в ядерном исполнении", - сказал Путин.

Также он предложил Лукашенко провести доработку самолетов Су-25, которые находятся на вооружении республики Беларусь, и начать подготовку летного состава.

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