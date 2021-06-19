Выстрел в молоко: Лукашенко заявил, что Минск не будет принимать самолеты из Киева

Лукашенко заявил, что Минск не будет принимать самолеты из Киева / УНИАН

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не будет принимать самолеты из Украины. Это решение связано с запретом пролета беларусских самолетов в небе над Украиной.

Заявление Лукашенко цитирует издание "Белта". Непризнанный президент Беларуси озвучил такое решение в субботу, 19 июня.

"Раз Украина закрыла нам пролёт, то мы с Украины не будем просто принимать самолеты", - сказал он.

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