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Выстрел в молоко: Лукашенко заявил, что Минск не будет принимать самолеты из Киева

19 июня 2021, 12:57

Это решение связано с запретом пролета беларусских самолетов в небе над Украиной.

Лукашенко
Лукашенко заявил, что Минск не будет принимать самолеты из Киева / УНИАН

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не будет принимать самолеты из Украины. Это решение связано с запретом пролета беларусских самолетов в небе над Украиной.

Заявление Лукашенко цитирует издание "Белта". Непризнанный президент Беларуси озвучил такое решение в субботу, 19 июня.

"Раз Украина закрыла нам пролёт, то мы с Украины не будем просто принимать самолеты", - сказал он.

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