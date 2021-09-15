"Выстрелы с территории Украины": в Беларуси объявили об обстрелах государственного герба из ружья

В Беларуси заявили, что столб и щиток с гербом были обстреляны с территории Украины / Госпогранкомитет Беларуси

В Пограничном комитете Беларуси сделали заявление, согласно которому на участке Пинского пограничного отряда на границе с Украиной был поврежден пограничный столб и щиток с государственным гербом. Белорусские пограничники утверждают, что в столб стреляли с украинской территории из охотничьего ружья.

Как сообщает пресс-служба белорусских пограничников в среду, 15 сентября, инцидент произошел четыре дня назад. На участке Пинского пограничного отряда сотрудники службы проводили осмотр заставы Сварынь, в результате которого они обнаружили повреждение на пограничном столбе и щитке с государственной символикой республики Беларусь.Читайте также"На вилах бы вынесли Зеленского": Лукашенко пригрозил вместе с Путиным за сутки ударить по Украине

В Госпогранкомитете утверждают, что обстрелы были совершены из охотничьего ружья с территории украинского государства.

Обстрелянный щиток с государственной символикой / Госпогранкомитет Беларуси

Обстрелянный столб на границе с Украиной / Госпогранкомитет Беларуси

"Результаты проведенной встречи с украинской стороной показали, что выстрелы были совершены с территории Украины. Было открыто производство", - подчеркивается в сообщении.

Отношения Украины и Беларуси

Политические отношения Украины и республики Беларусь значительно испортились после событий августа прошлого года, когда официальный Минск применил силу к мирным протестующим, а Лукашенко обвинил Зеленского в якобы финансировании белорусской оппозиции.

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В августе Александр Лукашенко, которого официальный Киев не признает президентом Беларуси с 5 ноября 2020 года, сделал ряд новых резких заявлений в отношении Украины. В частности, он выразил готовность признать оккупированный Крым территорией РФ после того, как это сделает российский крупный бизнес.

Также Лукашенко обвинил лично президента Украины Зеленского в том, что украинский гарант якобы "поставляет боевиков", "оружие" и "взрывчатку" на территорию Беларуси.

Кроме того, Лукашенко пригрозил пересечь белорусско-украинскую границу без оружия, чтобы, дескать, получить поддержку "90% украинцев" и якобы "вернуть Украину".