"Я не верю Талибану, они врут": режиссер Сахра Карими рассказала о захвате власти в Афганистане

Сахра Карими / Фото instagram.com/sahraakarimi

Всемирно известная режиссер Сахра Карими была вынуждена бежать из Афганистана после захвата власти в стране радикальным движением Талибан. Карими со своей семьей эвакуирована из Кабула и сейчас находится в Киеве.

В интервью телеканалу 1+1 кинорежиссер рассказала, что ее народ глубоко разочарован решением США вывести из страны военных. По ее словам, афганцы пристально следили за выборами в Америке и хотели, чтобы Трамп проиграл, так как экс-президент заявлял о необходимости мирных переговоров с талибами.

"Мы думали, что Байден примет другое решение. Но он поступил, как Трамп. Более того, он ускорил вывод войск. В этой ситуации мне плевать на политиков, но меня беспокоит афганский народ (...) Мы долгое время вырывали зубами разрешение записывать наши имена в паспортах, мы боролись за права женщин, отвоевывая жизнь пядь за пядью. И вот, теперь все уничтожено. Одно мирное соглашение с талибами - и нашего мира нет", – сказала Карими.

Она уверена, что хотя пока что по факту все еще является директором Афганфильма, вряд ли она сможет вернуться домой: "Я буду изгнанницей. И я больше не смогу вернуться на родину".

Сахра Карими также рассказала, что талибов в Афганистане поддерживают многие, но молодое поколение сопротивляется Талибану.

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"Многие люди в Афганистане, особенно мужчины, – за Талибан. Они считают, женщина должна сидеть дома, носить хиджаб, никогда не разговаривать с чужими мужчинами, не ходить на работу. Таких людей, особенно мужчин, очень много в Афганистане. Фактически постоянно у них внутри был Талибан, просто надевали галстук, пиджак и шли на работу, притворяясь другими. Сейчас они просто изменили одежду, но в голове у них осталось то же самое. И таких почти половина страны. Но есть еще другое движение – против талибов, в ряды которого вступает молодежь", - сказала она.

По ее словам, Талибану нужно международное признание, и чтобы его получить, "они сейчас контролируют свое поведение, не показывают настоящего лица, надевают маску".

"Но внутри они очень традиционны. Это затишье перед бурей. Мы не знаем, что случится, если они таки получат международное признание", – считает Карими.

Кинорежиссер добавила, что не верит талибам.

"Мое поколение не любит ограничений. Мы не поколение бурок, мы не хотим закрывать лицо, нет. Мы не хотим быть невидимыми. Мы хотим быть частью общества (…) Мне так жаль Афганистан. Мне так жаль афганский народ, афганских женщин. Мы очень талантливые, очень творческие. Мы только начали строить свою страну. Все было слишком хорошо. У нас были кафе, библиотеки, дома моды, у нас был кинофестиваль, фестиваль музыки, у нас все было, мы начали чувствовать себя частью мира. И теперь это все... просто закрылось. Я не верю Талибану. Они врут. Они не хотят, чтобы женщины имели голос. Они ненавидят образованных женщин. Они ненавидят независимых женщин", – отметила Карими.

Отметим, Сахра Карими стала первой женщиной на должности генерального директора государственной кинокомпании Афганфильм и первой и единственной женщиной в Афганистане, имеющей докторскую степень в области кинопроизводства. В 2019 году её фильм "Хава, Марьям, Аиша" участвовал в программе Горизонты 76-го Венецианского кинофестиваля.

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