Задержан рэпер Слава КПСС: причина и главные подробности

Исполнитель сам сообщил, что его задержали, и пожаловался на "репрессии против клитора".
Российский рэпер Слава КПСС, другой псевдоним – Гнойный (настоящее имя Вячеслав Машнов) задержан за участие в митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального.
Артист в своем аккаунте в Twitter поделился, что его везли в отделение.
Исполнитель также сообщил, что в дороге велась милая беседа относительно клитора.
В Сети появилась информация, что Гнойный задержан из-за видео, на котором он кричит: "Лизай, а не кусай! Клитор – нежная штучка".
Исполнитель назвал задержание "репрессиями против клитора".
Машнова 2 февраля в Санкт-Петербурге корреспондент Фонтанки видел во время спонтанного митинга в поддержку Навального на Невском проспекте.
"Мы не взаимодействуем со СМИ. Мы – радикалы", – говорил рэпер.
- Напомним, 2 февраля в России суд приговорил Алексея Навального к трем с половиной годам колонии общего режима по делу Ив Роше.
- После такого решения суда у политика призвали сторонников выходить на улицы – люди митинговали в Петербурге и в Москве. Силовики задерживали участников акций протеста.
Автор: Екатерина Присяжнюк