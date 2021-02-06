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Задержан рэпер Слава КПСС: причина и главные подробности

6 февраля 2021, 18:38
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Исполнитель сам сообщил, что его задержали, и пожаловался на "репрессии против клитора".

Вячеслав Машнов задержан
Вячеслава Машнова задержали / Скриншот

Российский рэпер Слава КПСС, другой псевдоним – Гнойный (настоящее имя Вячеслав Машнов) задержан за участие в митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Артист в своем аккаунте в Twitter поделился, что его везли в отделение.

Исполнитель также сообщил, что в дороге велась милая беседа относительно клитора.

В Сети появилась информация, что Гнойный задержан из-за видео, на котором он кричит: "Лизай, а не кусай! Клитор – нежная штучка".

Исполнитель назвал задержание "репрессиями против клитора".

Машнова 2 февраля в Санкт-Петербурге корреспондент Фонтанки видел во время спонтанного митинга в поддержку Навального на Невском проспекте.

"Мы не взаимодействуем со СМИ. Мы – радикалы", – говорил рэпер.

Алексей Навальный Гнойный
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