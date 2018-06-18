"Конченый эгоцентрик". Рэпер Гнойный записал трек, оскобляющий Сергея Шнурова

Скандальный рэп-исполнитель Вячеслав Машнов (Слава КПСС, Гнойный), записал трек с оскорблениями (т.н. "дисс") посвященный разводу лидера группировки "Ленинграда" Сергею Шнуров с супругой Матильдой.

"И ты вздернешься на шнуре/ В своем огромном особняке/ Да, ты вздернешься на шнуре/В своем огромном особняке", — именно так звучит припев в самом начале композиции.

Далее рэпер заявляет, что "когда Шнуров предал свою жену, не было б никого, кто это опроверг". Кроме того, Слава КПСС называет лидера "Ленинграда" "конченым человеком, эгоцентричным".

— Он знал, дома она его встретит. А для всех он — Серёжа Шнуров. Гигант духа, променять мечту на пять минут не лучшего секса — поверь, Серёжа, ты шлюха, — не унимается рэпер.

В конце клипа он завязывает шнур в узел. Напомним, о разводе Шнурова и Матильды стало известно в конце мая.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Гнойный сорвал передачу Big Russian Boss.