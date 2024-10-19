Россияне постоянно усиливаются: эксперт раскрыл, когда может закончиться наступление РФ

Дмитрий Жмайло заявил, что у противника больше ресурсов и людей, которых они не жалеют.

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Когда остановится наступление РФ / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, Минобороны РФ

В интервью Главреду исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло дал прогноз, когда остановится наступательная кампания страны-агрессора России, ведь ведет наступление с октября прошлого года.

"Для того, чтобы остановить наступление россиян, нам нужно, чтобы западные партнеры предоставили нам достаточное количество дальнобойного оружия и отменили все ограничения на его использование. Проблема заключается в том, что российские войска на передовой получают все необходимое с территории РФ - логистика работает. У противника больше ресурсов и людей, которых они не жалеют. Россияне постоянно усиливаются, потому что у них есть такая возможность. Если мы разрушим логистику, тогда можно нарушить это наступление", - рассказал Жмайло.

Украина серьезно давит на партнеров, потому что дальнобойность - одна из соломин, за которые мы пытаемся ухватиться, чтобы переломить ситуацию нестандартными асимметричными шагами, считает военный эксперт. Он также считает, что каждый украинец должен это поддерживать, потому что без такого оружия у нас мало остановить даже продвижение россиян на 300-500 метров.

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"С 2022 года нам действительно дали много вооружений. Впрочем, ни по одному из видов мы даже не приблизились к паритету с россиянами. Сейчас мы радуемся, что по снарядам, если все будет хорошо, дойдем с противником до соотношения 1:3 в его пользу", - добавил он.

Ситуация на фронте - наступление России

Напомним, что появился тревожный прогноз относительно нового наступления РФ. В начале своей операции на севере Харьковщины российские оккупанты хотели соединить два направления и сделать единое Купянско-Харьковское направление. Пока россияне на севере больше заняты Курской областью.

Дмитрий Жмайло заявил, что россияне могут пойти в обход Купянска. Россияне продолжают двигаться, но в неделю захватывают от 100-200 до 500 метров территорий. В последние дни быстрых продвижений с их стороны мы уже не видим. У них есть два приоритетных направления, поэтому силы растягиваются.

Стало известно направление нового штурма РФ. Эксперт объяснил, что продвижением к Сеньково россияне "вбили клин" на юге и нашли щель, где смогли продвинуться. Враг сосредоточится на ликвидации северного плацдарма к востоку от Оскола и будет пытаться подойти ближе к Купянску.

Кто такой Дмитрий Жмайло Дмитрий Жмайло - исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, который занимается исследованием и трактовкой российских влияний в Украине и мире для эффективной борьбы в гибридной войне, независимой аналитикой военной и политической ситуации в Украине, а также сотрудничеством с украинскими общинами в мире.

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