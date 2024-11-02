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Кто кому должен уступить дорогу: интересная задача по ПДД для опытных водителей

Мария Николишин
2 ноября 2024, 11:41
63
Задачи по ПДД помогают улучшить знания и умения водителей.
Кто кому должен уступить дорогу: интересная задача по ПДД для опытных водителей
Задача по ПДД / коллаж: Главред, фото: youtube.com/@zapravilami, pixabay

Вы узнаете:

  • В каком порядке автомобили проедут эту дорогу
  • Что означает пункт 17.4 ПДД
  • Какой знак обозначает пункт остановки автобуса

Всем водителям стоит улучшать свои знания по ПДД. В частности, это можно сделать с помощью интересных тестов.

Автор YouTube канала "За!Правилами" поделился одной из задач ПДД. Вам нужно хорошо рассмотреть картинку и ответить, в каком порядке транспортные средства проедут изображенный участок дороги?

Варианты ответа:

  1. Желтый автомобиль, белый, автобус.
  2. Желтый автомобиль, автобус, белый.
  3. Белый автомобиль, желтый, автобус.
  4. Белый автомобиль, автобус, желтый.
  5. Автобус, желтый автомобиль, белый.
  6. Автобус, белый автомобиль, желтый.
Кто кому должен уступить дорогу: интересная задача по ПДД для опытных водителей
Задача по ПДД / фото: youtube.com/@zapravilami

Разбор задачи

Мы имеем участок дороги и три транспортных средства на ней. Начнем с автобуса. Он начинает движение от остановки, расположенной в заездном кармане, обозначенной знаком 5.45.1 "Пункт остановки автобуса". Впереди, уже за остановкой, мы видим дорожные работы, вынуждающие транспортные средства, движущиеся по этой полосе, в данном случае автобус, выполнять объезд.

Знак 5.45.1
Знак 5.45.1 / фото: vodiy.ua

Согласно пункту 17.4 ПДД в котором сказано, что в населенных пунктах приближаясь к автобусу, микроавтобусу или троллейбусу, который начинает движение от обозначенной остановки, водители других транспортных средств обязаны снизить скорость, а в случае необходимости уступить дорогу этим маршрутным транспортным средствам.

То есть получается, что водитель белого автомобиля должен уступить дорогу автобусу. Кстати, как и желтому автомобилю. Ведь водитель намерен перестроиться на полосу по которой желтый автомобиль движется без изменения направления движения. Согласно пункту 10.3 ПДД, водитель белого автомобиля должен уступить дорогу. Поэтому он проедет участок последним.

Возвращаемся к дорожным работам. Мы видим, что водитель автобуса выезжает из пункта остановки, проезжает несколько метров и затем объезжает место дорожных работ, перестраиваясь на полосу по которой движется желтый автомобиль. Итак, здесь снова в действие вступает пункт 10.3 ПДД, который обязывает водителя автобуса уступить дорогу желтому автомобилю.

В итоге получился следующий порядок проезда этого участка: первым едет желтый автомобиль, затем водитель автобуса может выполнить объезд, а водитель белого автомобиля должен позволить ему начать движение от места остановки автобусов.

Правильный ответ - 2.

Интересная задача по ПДД - видео:

Что известно о YouTube канале "За!Правилам"?

YouTube канал "За!Правилами" - это украиноязычный канал, который рассказывает о ПДД. В видео автор разбирает интересные ситуации за рулем и напоминает правила дорожного движения, решая различные задачки по этой теме. На данный канал уже подписалось более 49 тысяч пользователей, говорится в описании канала.

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