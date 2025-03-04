Секретная комбинация: зачем водители зажимают две кнопки стеклоподъемников

Секретная функция в автомобиле значительно упростит жизнь водителям.

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Секретная опция в автомобиле / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как закрыть окна в авто, когда двигатель выключен

Какие существуют секретные комбинации клавиш в автомобиле

В современных автомобилях существует немало функций, которые помогают водителям комфортнее чувствовать себя в транспорте и безопаснее доехать до места назначения. Каждая клавиша имеет свое предназначение, но их комбинация открывает новые возможности. Главред выяснил, зачем водители одновременно зажимают две кнопки стеклоподъемников.

Портал MMR.net пишет, что далеко не все водители знают и умеют пользоваться комбинациями клавиш в авто, а зря. Ведь бывают ситуации, когда нужно закрыть окна, но двигатель уже заглушен, и стеклоподъемники перестают работать. В такие моменты водители вынуждены снова заводить автомобиль, что не только неудобно, но и отнимает лишнее время.

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Чтобы быстро поднять окна и не заводить авто снова, нужно знать секретную комбинацию клавиш.

Для активации скрытой функции стоит одновременно нажать обе передние кнопки стеклоподъемников, переведя их в режим закрытия. Через несколько секунд система обработает сигнал и инициирует плавное поднятие окон.

Важно не отпускать клавиши раньше времени, потому что в некоторых моделях автомобилей алгоритм срабатывает только при непрерывном удержании кнопок до полного закрытия окон.

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