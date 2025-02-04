Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Авто

Знают единицы: что означает белый дым из выхлопной трубы машины и есть ли опасность

Юрий Берендий
4 февраля 2025, 20:03
794
Водителей призывают обратить внимание на один из самых распространенных знаков, пренебрежение которым может повлечь значительные расходы на ремонт автомобиля.
Знают единицы: что означает белый дым из выхлопной трубы машины и есть ли опасность
Что означает белый дым из выхлопной трубы машины - есть ли опасность / Колаж Главрел, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Чем опасен белый дым из выхлопной трубы
  • Можно ли ездить с белым дымом

Механик отметил, что при появлении этого тревожного сигнала необходимо немедленно остановить движение. Хотя белый дым из выхлопной трубы часто появляется при запуске двигателя в холодную погоду, эксперты АА предостерегают, что он может указывать на серьезную техническую проблему, передает Express.

Главред выяснил, почему машина начинает дымить белым дымом.

видео дня

Может ли плохой бензин вызвать белый дым - почему идет белый дым из выхлопной

Механик года АА Шон Джонс объяснил, что белый дым нередко свидетельствует о разрыве прокладки головки блока цилиндров из-за утечки в системе охлаждения.

"Если вы заметили белый дым из выхлопной трубы вашего автомобиля, лучше не продолжать движение. Хотя короткие поездки могут быть безопасными, если дым вызван конденсатом, другие причины, такие как прокладка головки блока цилиндров или утечка охлаждающей жидкости, могут ухудшиться во время движения. Если есть утечка охлаждающей жидкости, важно найти и устранить источник утечки, будь то радиатор, водяной насос или изношенные уплотнения", - отметил он.

Прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ) - это уплотнитель между головкой блока и самим блоком двигателя, который предотвращает смешение моторного масла с охлаждающей жидкостью и способствует повышению мощности. Она является неотъемлемой частью большинства современных бензиновых и дизельных двигателей.

Если в системе охлаждения возникает утечка, прокладка ГБЦ может повредиться, что повлечет быстрый перегрев двигателя и заметное снижение его мощности. Дальнейшая эксплуатация автомобиля в таком состоянии приведет к недостаточной смазке компонентов, что значительно повышает риск серьезной поломки.

Поэтому водителям, подозревающим неисправность прокладки ГБЦ, стоит незамедлительно обратиться к механику для проверки. Стоимость ее замены в среднем составляет около 700 фунтов стерлингов (более 30 тысяч гривен).

Однако, по данным Американской автомобильной ассоциации, белый дым из выхлопной трубы может свидетельствовать не только о проблемах с прокладкой ГБЦ, но и об утечке охлаждающей жидкости из других частей автомобиля или даже о трещине в головке блока цилиндров.

Эта деталь, расположенная в верхней части двигателя, отвечает за регулирование подачи воздуха и топлива к цилиндрам, обеспечивая оптимальное соотношение мощности и экономии топлива. Если в ней появляется трещина, охлаждающая жидкость может проникать внутрь, что и вызывает появление белого дыма в выхлопных газах.

В большинстве случаев поврежденная головка блока цилиндров требует полной замены, а ее стоимость может быть достаточно высокой в зависимости от типа двигателя.

Что делать, если из глушителя идет синий дым - можно ли ездить с синим дымом

Кроме того, Шон Джонс посоветовал водителям, которые заметили синий дым из выхлопной трубы, также не медлить с диагностикой, поскольку это может указывать на чрезмерное сгорание моторного масла.

"В случае синего дыма важно действовать быстро. Не садитесь за руль, поскольку продолжение движения может усугубить проблему, что приведет к большим повреждениям и дорогостоящему ремонту. Вы также можете столкнуться со снижением топливной эффективности и проблемами с работой двигателя. Синий дым приведет к тому, что ваш автомобиль не пройдет техосмотр и может нарушить законодательство о выбросах. Чтобы предотвратить дальнейшие повреждения, лучше всего, чтобы ваш автомобиль проверил механик, как только вы заметили дым. Если вы обеспокоены, подумайте о страховом полисе на случай поломки, чтобы получить профессиональную помощь и советы по техническому обслуживанию автомобиля", - сказал он, объяснив что означает, если ваш дизель дымит синим дымом.

Вам также может быть интересно:

Что нужно знать об Express.co.uk

Express.co.uk - британский таблоид, который является цифровым подразделением Daily Express и Sunday Express - одного из самых известных и надежных британских новостных брендов.

С 1900 года Express предоставляет миллионам читателей информированное освещение важнейших мировых событий как в печатном виде, так и в режиме онлайн.

Как говорят в издании, они ежедневно пытаются предоставить читателям лучшую журналистику, информировать и развлекать.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

авто автомобили
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Трамп пригласил меня": Зеленский признался, почему не приехал на инаугурацию в США

"Трамп пригласил меня": Зеленский признался, почему не приехал на инаугурацию в США

21:28Украина
"Ядерная авария может произойти": МАГАТЭ бьет тревогу из-за опасности - причина

"Ядерная авария может произойти": МАГАТЭ бьет тревогу из-за опасности - причина

20:48Украина
ВСУ получили на вооружение нового робота: как он поможет защитникам

ВСУ получили на вооружение нового робота: как он поможет защитникам

20:42Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 5 февраля: Львам - путешествия, Девам - много счастливых моментов

Гороскоп на завтра 5 февраля: Львам - путешествия, Девам - много счастливых моментов

Карта Deep State онлайн за 4 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Морозы усилятся: синоптик назвала дату мощного похолодания

Морозы усилятся: синоптик назвала дату мощного похолодания

Эксперты призвали обработать стены уксусом в феврале: в чем причина

Эксперты призвали обработать стены уксусом в феврале: в чем причина

"Это было пунктом плана": в ОП удивили заявлением о передаче Трампу редкоземельных металлов

"Это было пунктом плана": в ОП удивили заявлением о передаче Трампу редкоземельных металлов

Последние новости

21:28

"Трамп пригласил меня": Зеленский признался, почему не приехал на инаугурацию в США

21:24

В Украине подешевели важные продукты, но есть нюанс: за что придется платить меньше

21:04

Кардинальные изменения в жизни для 3 знаков: любовный гороскоп на февраль

20:48

"Ядерная авария может произойти": МАГАТЭ бьет тревогу из-за опасности - причина

20:42

ВСУ получили на вооружение нового робота: как он поможет защитникам

Избегают новой гонки вооружений: Александр Хара - о ядерном разоружении от Китая и новой ЯлтеИзбегают новой гонки вооружений: Александр Хара - о ядерном разоружении от Китая и новой Ялте
20:37

Минус 10 - не беда: почему дети в СССР спали зимой на улице

20:31

Важный этап маникюра: зачем удалять кутикулу - большинство не догадывается

20:23

"Новые жесткие пакеты": Зеленский анонсировал новые санкции СНБО и раскрыл детали

20:03

Знают единицы: что означает белый дым из выхлопной трубы машины и есть ли опасность

Реклама
19:57

В Донецкой области объявлена обязательная эвакуация детей из 12 сел: список

19:53

"Сделаем так": Зеленский заявил, что Запад должен вернуть Украине ядерное оружие

19:39

"Уничтожена вся инфраструктура": генерал о мощных ударах по аэродромам РФ

19:39

Снег, 11-градусный мороз и гололедица: в каких регионах влупит похолодание

19:37

Женщина нашла шедевр на секонде: картина за 8 долларов может стоить тысячи

19:37

На фронте под обстрел попали известные журналисты ТСН: есть раненыеФото

19:08

Где 3 различия между детьми: только гений найдет скрытые детали за 14 секунд

19:00

Охватит ли война еще одну область Украины – Днепропетровскуюмнение

18:48

Доллар стремительно летит вниз: новый курс валют в банках и обменниках

18:47

Можно ли перевозить рыбу через границу с Польшей: правила 2025 года

18:40

Когда сеять помидоры на рассаду: специалист поделился секретом хорошего урожая

Реклама
18:34

"Нам нужно подождать": Буданов отрицает, что войска КНДР отошли с линии фронта

18:22

РФ готовит штурм и собирает "ударный кулак": названы направления главного удара

18:22

"Есть рабочие даты встречи": Зеленский сделал заявление о визите американской командыВидео

18:20

ВСУ мощно поразили пункт управления россиян на Курщине: известно о больших потерях

18:17

Бледная копия себя: Анна Седокова объяснила, куда исчезла после смерти Тиммы

17:58

Возвращение советского Интервидения: Путин приказал провести аналог Евровидения

17:54

Запрет снят: Украина может бить западным оружием по всей территории РФ - СМИ

17:32

Как вывести желтые пятна с матраса: домашнее средство, которое стоит копейки

17:23

Зеленский анонсировал появление в Украине новых истребителей: что известно

17:16

Серьезные разрушения: РФ ударила по объекту энергетики, потеряны большие мощности

17:16

Ракета унесла их жизни: в Изюме погибли две сестры, одна из них была беременнойФото

17:09

Евровидение-2025: Игорь Кондратюк рассказал, кто победит на Национальном отбореВидео

17:06

Зачем дальнобойщики стучат по шинам авто перед поездкой: ответ удивит

17:03

Проведение выборов в Украине до конца 2025 года: Маркарова сделала громкое заявление

17:02

Бургер в лаваше: шикарная закуска, которую разметают за 1 минуту - рецепт

17:01

Трамп выставил условие для продолжения помощи: что должна отдать Украина

16:56

Мягкий климат и приятная цена: украинцы скупают квартиры в одной из стран

16:55

ВСУ могут выйти из Часового Яра: Попович раскрыл угрожающую ситуацию на фронте

16:50

Цены на популярные продукты резко "взлетели": что подорожало больше всего

16:27

Почему нельзя пить из чужой чашки: что говорят приметы и здравый смысл

Реклама
16:02

Можно ли мыть голову в воскресенье: окончательный ответ священникаВидео

16:00

Держатся в стороне: 5 самых скромных знаков зодиака

15:51

Даже в феврале: можно ли обрезать деревья зимой

15:51

"Все было в дыму, потом пошел огонь": очевидец о ракетном ударе по Изюму

15:42

Экспорт металлов принес стране $4,5 миллиарда в 2024 году — Анзин

15:42

Хочет объявить себя победителем: в NYT назвали цель торговых войн Трампа

15:40

Грозит штраф и потеря прав: без каких двух вещей водителям нельзя садиться за руль

15:32

Новый тариф на свет: стало известно, кто с февраля будет платить больше

15:28

Как пауки в банке: Лолита накинулась на "готового наклоняться" Киркорова

15:25

Украинцы в Британии могут потерять работу и жилье из-за проблем с визами – СМИ

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять