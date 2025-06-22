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Мог не смыкать глаз по 5 суток подряд: почему Сталин боялся спать

Марина Фурман
22 июня 2025, 16:08
46
Подопечные диктатора 20 века убеждали, что Сталин отказывается от сна, чтобы позаботиться о благе народа.
Сталин, мечта
Сталин мог не спать по 5 суток подряд / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Википедия

Вы узнаете:

  • Почему Сталин жил без регулярного сна
  • Как называется болезнь, при которой человек боится спать

Свет в спальне не гас, глаза не смыкались по несколько суток. Один из советских диктаторов изрядно боялся сна. Речь идет об Иосифе Сталине. Главред выяснил, что заставляло диктатора бояться заснуть.

Ученые-сомнологи утверждают, что для нормального функционирования человеческого организма ему необходимо спать не менее семи часов в сутки. Но Сталина это не касалось. Ведь, как говорится на YouTube-канале The Документалист, диктатор 20 века мог не спать в течение 5 дней.

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Сталин сам не спал - и не давал отдыхать другим. Больше всего от этого страдала охрана.

Со временем организм Сталина не мог преодолеть усталость - он иногда засыпал на несколько часов. Но сон был тревожным и отрывистым.

А вот пропаганда подавала это все очень красиво. Подопечные диктатора утверждали, что Сталин отказывается от сна, чтобы позаботиться о благе народа.

"И вот то, что всем подавали как трудолюбие и заботу о людях, оказалось банальной болезнью, которая называется гипнофобия или сомнифобия, то есть патологический страх сна", - рассказывает автор канала.

В основе болезни могут быть различные психологические факторы, а именно:

  • детские травмы;
  • навязчивые кошмары;
  • загнанное в глубину души чувство беспомощности;
  • страх быть похороненным заживо.

По словам автора YouTube-канала, иногда страх достигает таких масштабов, что человек не может заснуть несколько ночей подряд. Потом - лишь короткий сон, и снова бессонница. Яркий пример этому советский диктатор Иосиф Сталин.

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Что такое TheДокументалист?

ТһеДокументалист - украинский YouTube-канал об истории, на котором публикуют видеорассказы о диктаторах, тоталитарных режимах, милитаризме, вражеской пропаганде и борьбе украинцев с захватчиками. На канал подписалось более 250 тысяч пользователей.

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