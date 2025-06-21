Действительно ли название "Украина" придумал Ленин: неожиданный для многих ответ

Блогер объяснила, действительно ли история о Ленине и названии нашего государства правдива.

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Когда возникло название "Украина" / Коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

Вы узнаете:

Кто распространил информацию, что название "Украина" придумал Ленин

Действительно ли Ленин причастен к этому

Российская пропаганда активно утверждает, что название "Украина" придумал первый глава правительства Советского Союза Владимир Ленин.

Действительно ли это так узнал Главред. Украинский блогер под ником ellevika рассказала на своей странице в TikTok, соответствует ли история о Ленине действительности.

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По ее словам, первое упоминание об Украине появилось в Повести временных лет в 1187 году. Там об Украине идет речь в строках о гибели Переяславского князя.

Далее первое картографическое упоминание Украины датируется 1613 годом, а следующие были в 1685, 1688, 1690, 1723 и 1730 годах.

Поэтому это доказывает то, что Ленин, который только родился в 1870 году, никак не мог первым придумать название нашего государства Украина.

Смотрите видео с объяснением блогера:

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Кто такая ellevika? ellevika - украинский блогер, которая активно ведет соцсети, в частности TikTok, где за ее страницей следит более двух миллионов пользователей. В Сеть она выкладывает креативные видео на общественно-политические и исторические темы.

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