В Минфине не верят в получение нового транша макрофинансовой помощи ЕС до выборов президента

В Минфине спрогнозировали вероятность получения нового транша ЕС / Reuters

Получение Украиной очередного транша от Европейского Союза в объеме 500 млн евро в марте маловероятно.

Как сообщил заместитель министра финансов Украины Василий Шкураков, в Украине работает оценочная миссия ЕС, которая делает свои заключения, при этом ряд вопросов находится в процессе решения.

"В этом месяце осталось очень мало времени. Я думаю, стоит рассчитывать на более поздний период. Почему мы и провели сейчас доразмещение на 350 млн. Увидели возможность этого выхода и сделали его", - цитирует Шкуракова УНИАН.

Напомним, ранее еврокомиссар Йоханнес Хан Евросоюз заявлял о том, что ЕС сокращает помощь Украине из-за провала реформ. Позднее посол ЕС Хьюго Мингарелли рассказал об ужасном имидже Украины в Европе.