РФ перестала быть крупнейшим торговым партнером Украины

итай вышел на первое место в рейтинге крупнейших торговых партнеров Украины

Китай вышел на первое место в рейтинге крупнейших торговых партнеров Украины. Товарооборот с Китаем достиг 2,5 миллиардов долларов, причем 1,9 миллиарда из них Украина импортирует, а в целом это составляет 10,6% от общей торговли Украины.

Как свидетельствуют данные НБУ за І квартал 2019 года, Россия опустилась на второе место в рейтинге крупнейших стран по товарообороту с Украиной с показателем в 2,3 миллиарда долларов. Украина импортирует российские товары на 1,7 миллиарда долларов.

Третье место в списке крупнейших торговых партнеров Украины занимает Германия (1,65 миллиарда долларов). Также в пятерку крупнейших торговых партнеров Украины вошли Польша (1,4 миллиарда) и Беларусь (1,08 миллиарда).

Читайте также"Российский рынок потерян": у Зеленского назвали ограничители в торговле с РФВ то же время положительное сальдо торговли Украина имеет с Турцией, которая находится на шестом месте. Она экспортирует украинских товаров на 634 миллиона, тогда как Украина турецких – на 448 миллионов. Также в десятке находятся США (1,01 миллиарда), Италия (977 миллионов), Индия (763 миллиона) и Египет (702 миллиона), при чем последним трем Украина больше экспортирует товаров, чем импортирует у них.

Напомним, президент РФ Владимир Путин указом 24 июня этого года продлил с 1 января до конца 2020 года продовольственное эмбарго и ограничения на транзит украинских товаров.

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Ранее Россия объявила о запрете экспортирта нефти в Украину. Решение российского правительства также предусматривает запрет на ввоз в Россию ряда украинских товаров.

Также министр экономики России Максим Орешкин заявил о тридцатипроцентном сокращении товарооборота с Украиной.