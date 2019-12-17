Россия расширила санкции против Украины

Расширен список товаров, ввоз которых в РФ из Украины запрещен

Россия расширила экономические и индивидуальные санкции против Украины.

Соответствующее постановление российского правительства опубликовано на интернет-портале правовой информации РФ.

При этом в документе расширен список товаров, ввоз которых в Россию из Украины запрещен.

В частности, речь идет о крахмале, глюкозе и глюкозо-фруктовых сиропах, отдельном медицинском оборудовании (спринцовки, воздуховоды, кружки Эсмарха), радиаторах, котлах центрального отопления и частях насосов.

Кроме того, перечень продукции, вывоз которой из России в Украину запрещен, дополнен регенерируемыми бумагой или картоном (макулатурой и соответствующими отходами).

Напомним, ранее в Украине инициировали санкции против предприятий на оккупированных территориях, которые сотрудничают с оборонно-промышленным комплексом России.

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Ранее президент РФ Владимир Путин продлил до конца 2020 года продовольственное эмбарго и ограничения на транзит украинских товаров.

Как известно Россия объявила о запрете экспортирта нефти в Украину. Решение российского правительства также предусматривает запрет на ввоз в Россию ряда украинских товаров.