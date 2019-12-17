Украина ударит новыми санкциями по России: стали известны подробности

В Украине инициировали санкции против России

В Украине инициировали санкции против предприятий на оккупированных территориях, которые сотрудничают с оборонно-промышленным комплексом России.

Об этом идет речь в постановлении №1237-р от 27 ноября 2019 года, которое опубликовано на Урядовом портале.

В частности, Кабинет министров намерен в месячный срок внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения о персональных экономических и других санкциях к юридическим лицам, поставляющим материалы, оборудование и услуги предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) РФ, расположенным на временно оккупированных территориях Украины.

В документе подчеркивается, что новые ограничительные меры предлагается ввести в связи с продолжающейся вооруженной агрессией РФ против Украины, содействием и финансированием ею террористической деятельности в Украине, приведшей к нарушению территориальной целостности Украины, прав и свобод ее граждан.

Читайте такжеАдские санкции: США рассмотрят новые меры по защите от агрессии РФ"Одобрить и внести в месячный срок на рассмотрение СНБО предложения о применении на три года персональных специальных экономических и других мер (санкций) к юридическим лицам, привлеченным к поставкам материалов, оборудования и услуг предприятиям оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, расположенным на временно оккупированной территории Украины, по перечню согласно приложению", – сказано в постановлении.

Отметим, что перечень юридических лиц, против которых вводятся санкции, не обнародован, поскольку предназначен для служебного пользования.

Напомним, ранее Европейский совет принял решение о продлении санкций против России еще на 6 месяцев.