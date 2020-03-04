Пенсии в Украине: кому добавят в апреле и сколько потеряют пенсионеры

Индексация пенсий 2020 в Украине – кто потеряет тысячи, а кому повысят / УНИАН

Уже окончательно ясно, что индексация пенсий в марте 2020 года в Украине не состоялась – ее сдвинули минимум на сентябрь: осовременивание пенсий в Украине в сентябре 2020 пообещала министр социальной политики Юлия Соколовская.

Эксперт-экономист из института Growford Алексей Кущ уже объявил, что "мартовская индексация итак забирала у пенсионеров два месяца, почти "пенсионный НДС". Нынешняя власть "центристов-мейнстримщиков" пошла дальше – она с барского плеча "подарит" пенсионерам лишь два месяца проиндексированных пенсий".

Читайте такжеКукиш или 1200 грн – когда начнется индексация пенсий в УкраинеА экс-вице-премьер Павел Розенко (который поста лишился как раз при Владимире Зеленском) и вовсе заявил: "Понимаете ли вы (новая власть – ред.), что путем "переноса" индексации на сентябрь вы тупо обворовываете 12 млн украинцев?"

Пенсии в Украине после индексации – какие суммы получат люди

Осовременивание пенсий в Украине в 2020 году будет ниже прошлогоднего: если в 2019 году пенсии подняли в среднем на 17-18% или на 256 грн в целом – то в нынешнем, по данным той же Соколовской, пенсионеров ждет 216 грн/мес. И с сентября. Хотя ранее эксперты высчитывали, что прибавить должны по 300-330 грн в месяц – и в марте.

Перенос индексации на полгода позволит правительству сэкономить половину необходимой для пересчета суммы. А именно отсутствие на данный момент необходимой суммы в бюджете и называлось как одна из двух причин задержек выплат (вторая – политическая: чтобы пенсионеры повышенную пенсию получили накануне местных выборов, запланированных на конец октября).

А вот пенсионеры за это время потеряют от 1300 грн до почти 3000 грн – в зависимости от возраста, стажа и года выхода на пенсию.

Больше всего теряют украинские пенсионеры старше 80 лет: именно они недополучат за эти шесть месяцев почти 3000 грн.

Индексация пенсий в 2020 году в Украине – как повысят пенсии

Осовременивание пенсий будет индивидуальным: чем дольше и больше зарабатывал – тем больше насчитают. А пенсии в Украине считают по формуле:

средняя зарплата в Украине за последние три года х соотношение получаемой зарплаты к средней х стаж в годах х 1%.

Что же ждет работающих пенсионеров в 2020 году в Украине и не только:

перерасчет пенсий в апреле 2020 – пересчитают как раз работающим, так как у них вырос стаж – на 100 грн (пересчет коснется почти полумиллиона человек);

2020 – пересчитают как раз работающим, так как у них вырос стаж – на 100 грн (пересчет коснется почти полумиллиона человек); в сентябре 2020 – тем, кто старше 80 лет – в среднем на 500 грн (без учета роста прожиточного минимума);

2020 – тем, кто старше 80 лет – в среднем на 500 грн (без учета роста прожиточного минимума); в сентябре 2020 – всем остальным – более 200 грн;

2020 – всем остальным – более 200 грн; в декабре 2020 – из-за повышения прожиточного минимума – от 8 грн до 171 грн.

Ранее сообщалось о том, кого не коснется индексация пенсий в Украине. Назывались три категории пенсионеров.