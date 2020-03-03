Индексация пенсий: детали переноса и когда ее ожидать

Пенсионеры / УНИАН

Очередная индексация пенсий для украинцев запланирована на сентябрь 2020-го.

Такую информацию озвучила на своей странице в социальной сети Facebook глава Министерства соцполитики Юлия Соколовская. По данным чиновницы, в Кабмине разработали новую стратегию увеличение пенсий для украинцев.

"Индексация пенсий будет! А вместе с ней – и новая стратегия роста пенсий, которую правительственная команда и депутатский корпус разработали по поручению Президента Владимира Зеленского. Инициатива состоит в планомерном повышении выплат – уже до 2023 года размер средней пенсии вырастет на 1200 гривен", - написала Соколовская.

Чиновница также отметила, что в 2020-м первыми индексирование пенсий ощутят украинцы, достигшие 80-летнего возраста. Их пенсии вырастут в среднем на 0,7 тысячи гривен. Затем проведут индексацию для пенсионеров в возрасте от 78 лет, а в 2021-м – для пенсионеров, достигших 75 лет.

Напомним, ранее сообщалось о том, что, согласно нововведениям Кабмина, в 2021 году на пенсию смогут уйти по достижению 60-летнего возраста только те украинцы, у которые есть в трудовой подтвержденных 28 лет стажа (а не 27 лет, как годом ранее).



