Пенсия как роскошь: кому не светит получение выплат на старости лет

В Украине ужесточат правила выхода на пенсию / УНИАН

Согласно с печальными нововведениями Кабмина, в 2021 году на пенсию смогут выйти в 60 лет только те граждане, у которые есть за плечами целых 28 лет стажа. Таким образом, минимальное требование увеличится еще на один год (12 месяцев).

Как выяснил OBOZREVATEL, в Украине поэтапно повышается требование для выхода на пенсию в 60 лет. В 2020-м нужно 27 официально отработанных лет, а в 2021-м – уже 28 лет. В 2028-м граница увеличится до 35. Это означает то, что если вам, к примеру стукнуло сейчас 40 лет, у вас уже должно быть минимум 15 лет стажа.

Есть два варианта развития событий:

вовсе остаться без пенсии - такое будущее грозит тем, кто официально не имеет и 15 лет стажа. выйти на пенсию в 63 года - сейчас для этого нужно от 17 до 27 лет стажа, а в 2028-м (последний этап повышения требования) – от 25 до 35 лет.

Ранее Главред писал, что индексация пенсий в Украине в марте 2020 года предполагает увеличение выплат на 8,5-12% – хотя и коснется не всех.

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Однако и тех, кому обещали осовременивание пенсий в Украине в 2020 году, может ожидать неприятный сюрприз. Дело в том, что соответствующего распоряжения Кабмина о повышении выплат до сих пор нет, огорошили в ПФУ.

"В пенсионном законодательстве указано, что индексация пенсий должна проходить каждый год по формуле: 50% от прироста средних зарплат и процента инфляции за прошлый год. Но не указано, с какого именно числа должны пересчитывать".