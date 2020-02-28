Пенсии, тарифы, въезд в Россию – что меняет с 1 марта 2020 Украина

Въезд в Россию и индексация пенсий с 1 марта 2020 – что меняет Украина / 1zoom.ru

На 1 марта 2020 выпало немало праздников (церковных и светских) – но еще это дата, с которой украинцев ждут серьезные изменения в экономической и иных сферах жизни.

Пенсионерам обещали повысить пенсии, с 1 марта 2020 года въезд в Россию будет по новым правилам, а еще в СМИ проскользнули новости про изменение правил оформления наследства. Что правда, что фейк и как именно будут осуществляться изменения в марте 2020 – разобрался Главред.

Пересечение границы Украина – Россия 2020

С 1 марта 2020 года выезд в Россию из Украины должен осуществляться лишь на основании загранпаспорта.

Чиновники заверили, что при возвращении украинцев с территории России Госпогранслужба обязана беспрепятственно пропускать их по внутренним паспортам, а несовершеннолетних – по свидетельствам о рождении.

С 1 марта 2020 наследство оформить можно или нет?

В СМИ недавно снова появилась информация, что с 1 марта 2020 украинцы не смогут вступить в наследство или оформить договор дарения – даже с указанием соответствующего постановления правительства.

Однако это фейк, заверил эксперт по оценке недвижимости Константиновской БТИ Константин Насонов.

"Ежегодно, начиная с 2013 года, на разных интернет-ресурсах выходит одна и та же статья. Эта информация вводит людей в заблуждение, сеет панику… может быть, здесь есть и политическая подоплека, компрометирующая правительство, при котором такое возможно", – цитирует zi.ua эксперта.

Он напомнил, что в прошлом действительно принималось постановление Кабмина №231 от 4 марта 2013 года. По сути, тот документ монополизировал сферу оценки имущества – и, соответственно, тормозил процесс оформления дарственной или наследства.

Но уже в августе 2014 года постановлением №358 Кабмин упомянутый документ отменил. Это позднее, в июле 2015, подтвердил и Высший админсуд Украины (постановлением №К/800/629/87/13).

Более подробную информацию он посоветовал узнавать у нотариуса, которого человек выбирает для оформления наследства или же договора дарения.

Укртелеком – тарифы с 1 марта

Тарифы Домашний безлимитный и Домашний базовый повышаются на 24% – до 123 грн в месяц (ранее 99 грн) и 117 грн в месяц (ранее 94 грн) соответственно.

Кроме того, Укртелеком тариф Простой и заодно Простой минимальный повышает на 10%: с 65,14 грн до 71,65 грн в месяц и с 67,10 грн до 73,81 грн в месяц соответственно. Детальнее в новости Новое подорожание: Укртелеком анонсировал повышение тарифов.

Индексация пенсий в Украине в марте 2020 года

Ранее сообщалось, что индексация пенсий в Украине в марте 2020 года предполагает увеличение выплат на 8,5-12% – хотя и коснется не всех. Детальнее в новости Салом по сусалам – кого не коснется перерасчет пенсий в марте 2020.

Однако и тех, кому обещали осовременивание пенсий в Украине в 2020 году, может ожидать неприятный сюрприз. Дело в том, что соответствующего распоряжения Кабмина о повышении выплат до сих пор нет, огорошили в ПФУ.

"В пенсионном законодательстве указано, что индексация пенсий должна проходить каждый год по формуле: 50% от прироста средних зарплат и процента инфляции за прошлый год. Но не указано, с какого именно числа должны пересчитывать.

В прошлом году это сделали с 1 марта, а как будет в этом году – пока неясно. Могут пересчитать с апреля или мая, а могут и вовсе поставить этот вопрос на паузу.

Если нынешний Кабмин уйдет в отставку, то появится и официальный повод отложить индексацию на неопределенное время, ведь новое правительство еще нужно сформировать, плюс не факт, что оно сразу же возьмется за пенсии", – цитирует Страна аналитика института Growford Алексея Куща.

То есть шансы на то, что индексация пенсий в Украине с 1 марта 2020 пройдет – на самом деле минимальны.

Впрочем, есть вероятность, что Кабмина пропишет перерасчет задним числом. Но даже в этом случае люди все равно получат свои доплаты по отдельным ведомостям позднее – возможно, в апреле.

Электронные ученические билеты

31 марта 2020 – дедлайн, когда студенты и учащиеся учебных заведений Киева должны получить электронные ученические билеты.

Льготники начнут получать бесплатные поездки на карточку киевлянина, а потом валидировать ее в транспорте.

Переход на летнее время 2020

Переход на летнее время в Украине состоится в последнее воскресенье марта. Так что перевод часов на летнее время 2020 Украина проведет в ночь с 28 на 29 марта.

Стрелки часов переводят на один час вперед, так что время сна сократится.