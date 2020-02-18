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Новое подорожание: Укртелеком анонсировал повышение тарифов

18 февраля 2020, 15:37

Тарифы Укртелекома взлетят на четверть.

Телефон
Тарифы Укртелекома взлетят на четверть / pexels.com

С 1 марта 2020 года один из крупнейших украинских операторов телекоммуникаций Укртелеком повышает абонентскую плату за стационарную телефонию.

Как отмечается в сообщении на официальном сайте компании, тарифы Домашний безлимитный и Домашний базовый будут повышены на 24%. Стоимость услуги по тарифу Домашний безлимитный с 1 марта составит 123 грн в месяц (ранее 99 грн), Домашний базовый - 117 грн в месяц (ранее 94 грн).

Кроме того подчеркивается, что тарифы Простой и Простой минимальный будут повышены на 10%: с 65,14 до 71,65 грн в месяц за тарифный план Простой минимальный и с 67,10 грн до 73,81 грн в месяц за Простой.

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В то же время в Укртелекоме также решили с 1 марта повысить стоимость услуги проводного радиовещания. Если с 1 января плата за радиоточку составляет 35 грн, то с 1 марта она будет повышена до 45 грн, а услуга переустановки радиоточки с одной комнаты в другую повысится с 35,22 до 60 грн.

Напомним, ранее директор по корпоративным коммуникациям Укртелекома Михаил Шуранов заявлял о повышении ежемесячной платы на услуги фиксированной телефонной связи.

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