Телефон подорожает: Укртелеком резко повышает тарифы

Укртелеком повышает тарифы / 1zoom.ru

В январе 2020 года украинцев ждет повышение тарифов Укртелекома. Компания повысит почти на четверть ежемесячную плату на услуги фиксированной телефонной связи, заявил директор по корпоративным коммуникациям компании Михаил Шуранов.

По информации, те граждане, которые являются абоненатми Укртелекома, вынуждены будут платить на 18-24 грн (20-24%) больше в 2020 году.

Также вырастут в цене тарифы на пакеты.

"Например, тариф Домашний Безлимитный, что включает 1000 минут на междугородные звонки, 200 минут на мобильные номера и безлимитную местную телефонию, меняется с 99 до 123 грн в месяц. Это на уровне мобильных операторов… Тариф Домашний Базовый (500 минут межгород и 120 минут на мобильные номера) – с 94 до 117 грн. Тариф Простой"– с 67,10 до 73,81 грн в месяц", - пояснил Шуранов, передает Интерфакс-Украина.

Читайте такжеУкраинцев ждет новое повышение цен: Кабмин поднимает тарифы на электроэнергиюНапомним, во вторник, 24 декабря, Кабинет министров Украины принял решение, которое позволит более учитывать изменение рыночных цен на газ при формировании тарифа на тепло, заявил в ходе встречи в рамках Совета регионов премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По словам Гончарука, это позволит уменьшить сумму в платежке за тепло за декабрь на 300-400 гривен.

"Мы на уровне правительства сегодня приняли постановление, которые фактически позволяет на местах учесть рыночную цену на газ. То есть, можно откорректировать то, что люди получают в своих платежках на разницу рыночной цены и той цены, которая заложена пока в тарифе. Фактически можно отреагировать, работая на рыночной логике", - сообщил глава Кабмина.