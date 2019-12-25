  1. Главная
  3. Деньги

Телефон подорожает: Укртелеком резко повышает тарифы

25 декабря 2019, 11:51

Укртелеком решил поднять цены на свои услуги.

телефон_кошка_стационарный телефон_Укртелеком
Укртелеком повышает тарифы / 1zoom.ru

В январе 2020 года украинцев ждет повышение тарифов Укртелекома. Компания повысит почти на четверть ежемесячную плату на услуги фиксированной телефонной связи, заявил директор по корпоративным коммуникациям компании Михаил Шуранов.

По информации, те граждане, которые являются абоненатми Укртелекома, вынуждены будут платить на 18-24 грн (20-24%) больше в 2020 году.

Также вырастут в цене тарифы на пакеты.

"Например, тариф Домашний Безлимитный, что включает 1000 минут на междугородные звонки, 200 минут на мобильные номера и безлимитную местную телефонию, меняется с 99 до 123 грн в месяц. Это на уровне мобильных операторов… Тариф Домашний Базовый (500 минут межгород и 120 минут на мобильные номера) – с 94 до 117 грн. Тариф Простой"– с 67,10 до 73,81 грн в месяц", - пояснил Шуранов, передает Интерфакс-Украина.

Читайте такжеУкраинцев ждет новое повышение цен: Кабмин поднимает тарифы на электроэнергиюНапомним, во вторник, 24 декабря, Кабинет министров Украины принял решение, которое позволит более учитывать изменение рыночных цен на газ при формировании тарифа на тепло, заявил в ходе встречи в рамках Совета регионов премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По словам Гончарука, это позволит уменьшить сумму в платежке за тепло за декабрь на 300-400 гривен.

"Мы на уровне правительства сегодня приняли постановление, которые фактически позволяет на местах учесть рыночную цену на газ. То есть, можно откорректировать то, что люди получают в своих платежках на разницу рыночной цены и той цены, которая заложена пока в тарифе. Фактически можно отреагировать, работая на рыночной логике", - сообщил глава Кабмина.

Укртелеком повышение тарифов новости Украины новые тарифы
Сейчас вы просматриваете новость «Телефон подорожает: Укртелеком резко повышает тарифы». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:38
"Пускай укры злятся и завидуют": Украина открыла дело по факту запуска поезда в Крым
12:36
Снежный вихрь: в РФ раскрыли подробности ЧП с вертолетом, жуткие фото
12:35
Рождество 2019 – что делать в праздник, чтоб быть богатым и счастливым Видео
12:14
Потеплеет до +10: синоптик удивил прогнозом на январь 2020
12:07
Состояние Галины Волчек резко ухудшилось: диагноз от врачей
11:52
"Закон о языке": Гончаренко поскандалил со "слугой народа" из-за агрессии РФ Видео
11:51
Телефон подорожает: Укртелеком резко повышает тарифы
11:39
Черное Рождество – магнитные бури подкосят на праздник, как себе помочь
11:37
Внутри люди: в Киеве загорелись мини-сауны Фото
11:21
Газовый спор: в России назвали пустяком выплату Украине 3 миллиардов долларов
11:07
"Господь вас любит": Папа римский озадачил заявлением в ходе рождественской мессы в Ватикане
11:00
Стало известно, кто из "слуг народа" заменит Трубу в ГБР Видео
10:38
Зеленский рискует уйти бесславно и досрочно - политолог
10:28
В Украину идет зима: синоптики предупредили украинцев о резком похолодании
09:53
Кредитное рабство или шанс: надо ли Украине прощаться с МВФ в 2020 году
09:45
Аутсорсинг, аутстаффинг и контракт: в Кабмине пролили свет на новый Трудовой кодекс
09:37
Паучата от Сороса впрыскивают яд в Украину мнение
09:34
Придется доплачивать: министр предлагает создать в Украине СИЗО-"гостиницы"
09:11
Гороскоп на 25 декабря всех знаков Зодиака: опасность и дорогая находка
09:02
Перевернулся на бок: в РФ произошло новое жуткое ЧП с вертолетом
08:59
Новый год Крысы: астролог рассказала, какой алкоголь купить
08:30
"Будто из концлагеря состав пришел": по Крымскому мосту прошел первый поезд Видео
08:29
Путин действует в Украине как заурядный террорист мнение
08:13
Кулинарный эксперт посоветовал, как выбрать съедобный подарок
08:05
"Цветы на снегу": очень вкусный салат Мимоза с новым ингредиентом Видео
07:55
"Одна страна": Скандальный российский режиссер назвал Украину частью РФ
07:29
Каким будет курс доллара в январе 2020: эксперт дал прогноз
07:00
В чем встречать год Прядущего Мизгиря и славянский гороскоп на 2020 год
06:59
Везут через Россию: в оккупированном Симферополе продают ели из Прикарпатья
06:28
Пикси-боб 2020 – самая гламурная женская короткая стрижка нового года фото Фото Видео
05:50
Затмение 26 декабря: астролог дала совет, как пережить последнее новолуние 2019 года
05:28
Эксперт рассказал, в чем российская военная подоплека поездов в Крым через мост
05:12
Бежевый маникюр зима 2020 – самый нежный маникюр на Новый год 2020 фото Фото
05:04
Поиграть в "ойнетуда": как надежно обезболить анальный секс
04:48
Звезда Вечернего Квартала топлес взбудоражила фантазию
04:44
Поздравления с Рождеством – короткие тексты и стихи, открытки и гиф
04:29
Врач назвал самый безопасный алкоголь: сколько можно выпить за ночь
03:55
"Ни в одной стране нет": Путин попугал своим "гиперзвуковым оружием"
03:29
Хобот и две скважины: лучшие позы для секса втроем
03:11
Супер Топ-модель по-украински 2020: новые правила и кастинг
02:53
Эксперт спрогнозировал сроки отставки правительства
02:24
Еще ниже: аналитик дал прогноз курса валют на 2020 год
01:54
На голове - пакет, на шее - провода: в Москве мужчина жестоко расправился с сестрой
01:45
"Не дам какому-то полулегковесу побить меня": Лопес очень жестко высказался о Ломаченко
01:42
"Останки разбросал по городу": в РФ мужчина сознался в жестоком убийстве 96-летней тещи
01:16
"Путин на кухне": Лукашенко рассказал, как придумали Евразийское экономическое сообщество
01:10
Двое украинцев попали в сборную перспективных футболистов 2019 года
01:10
"Попочка, мармеладочка": Мисс Украина без трусиков игриво показала сочную попку
00:55
Не только навоз: в России озадачили странным символом наступающего года
00:38
"Не "инстаграмабл": звезда сборной России опозорился с маслом и хлебом Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять