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Цены на отопление снизят на 30%: Кабмин Гончарука принял постановление

24 декабря 2019, 15:24

Решение Кабмина позволит уменьшить сумму в платежке за тепло за декабрь на 300-400 гривен.

Отопление
Кабмн принял решение о снижение тарифов на отопление / УНИАН

Во вторник, 24 декабря, Кабинет министров Украины принял решение, которое позволит более учитывать изменение рыночных цен на газ при формировании тарифа на тепло, заявил в ходе встречи в рамках Совета регионов премьер-министр Украины Алексей Гончарук, который ранее рассказал, почему для украинцев зимой цена на газ в платежках не вырастет.

По словам Гончарука, это позволит уменьшить сумму в платежке за тепло за декабрь на 300-400 гривен.

"Мы на уровне правительства сегодня приняли постановление, которые фактически позволяет на местах учесть рыночную цену на газ. То есть, можно откорректировать то, что люди получают в своих платежках на разницу рыночной цены и той цены, которая заложена пока в тарифе. Фактически можно отреагировать, работая на рыночной логике", - сообщил глава правительства.

Также Гончарук обратился к местным властям, чтобы они сделали перерасчет, а украинцы получили в платежках за тепло на 30% меньше суммы.

Читайте также"Платежка – не приговор": Зеленский требует снизить тарифы на коммуналкуНапомним, 30 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что цены на отопление для населения должны быть снижены уже в декабре.

Об этом глава государства сказал на совещании относительно снижения тарифов на отопление с участием премьер-министра Алексея Гончарука.

"Самое главное: люди должны получить платежку за декабрь, и там должны быть уже снижены (цены)", - подчеркнул Зеленский.

Президент заявил, что людям надо дать понять, что "не будет выше, а будет меньше".

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