Будут платить в два раза больше за переселенцев: украинцам увеличат помощь в условиях войны

Помощь украинцам / УНИАН

Украинцы, которые приютили переселенцев, будут получать вдвое большие выплаты в рамках программы "Убежище".

Это станет возможным благодаря сотрудничеству правительства с Обществом Красного Креста.

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, 6 сентября Кабмин обновил Меморандум с Обществом Красного Креста Украины при содействии Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Это позволит увеличить финансирование компенсаций гражданам, предоставившим временное жилище переселенцам в рамках программы "Убежище".

Согласно программе, украинцам, бесплатно разместившим беженцев, предусмотрена госкомпенсация за жилищно-коммунальные услуги.

Так, с 1 октября владельцы жилья, разместившие у себя внутренне перемещенных лиц, будут ежемесячно получать 900 гривен вместо 450 гривен за каждого человека.

Напомним, ранее представители ПФУ рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

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