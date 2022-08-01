Выплаты переселенцам: кто из украинцев не получит деньги в августе / коллаж УНИАН

До мая нынешнего года все переселенцы-пенсионеры могли рассчитывать на пенсии, но теперь ситуация изменилась, сообщает портал "Обозреватель". Есть информация, в августе выплаты получат только две группы граждан.

В первую очередь, речь идет о тех украинцах, которые переехали с оккупированных территорий или мест, где идут бои ВСУ и русских оккупантов. Размер выплат составит от двух до трех тысяч грн.

Согласно постановлению Кабинета Министров № 457, в августе деньги будут получать:

2 тысячи грн — лица старше 18 лет;

3 тысячи грн — дети и лица с инвалидностью.

Перемещенные лица будут и дальше получать государственные выплаты. Если за март и апрель 2022 года их получали все зарегистрированные, то с мая правила изменились. Правительство ограничило категорию украинцев, получающих денежную помощь. Эти изменения продолжат действовать и в августе.

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Напомним, ранее представители ПФУ рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

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