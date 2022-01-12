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Цены на продукты могут вырасти еще на 20% – советник Зеленского

12 января 2022, 17:35
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На рост стоимости потребительской корзины украинцев влияют общемировые экономические тенденции.

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Потребительская корзина может подорожать еще на 20% / УНИАН

В Украине ожидается рост цен на продукты еще на 10-20%. К этому может привести тенденция высоких инфляционных рисков в мире.

Об этом заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко, пишет РБК-Украина.

Рост мировой инфляции окажет большое влияние, в частности, на продовольственный рынок Украины.

"Цена на продукты пойдет вверх на 10-20%, если судить по форвардным контрактам. Зерно, сахар, какао бобы – все идет вверх. Это даст эффект на все страны, которые импортируют инфляцию, а Украина в их числе", – пояснил Устенко.

Кабмин будет регулировать цены на ряд продуктов

Кабинет министров в среду, 12 января, принял решение о государственное регулировании цен на ряд продуктов. В этом списке такие товары:

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  • гречка,
  • мука,
  • сахар,
  • макароны,
  • подсолнечное масло,
  • сливочное масло,
  • мясо птицы,
  • яйца,
  • молоко.

Предельный уровень надбавки на цену таких продуктов не должен превышать 10% на период карантина.

Доходы украинцев не успевают за инфляцией

Рост доходов украинцев за девять месяцев 2021 года составлял лишь 3%. Эта цифра существенно отставала от показателей инфляции, и поэтому не смогла компенсировать затраты на товары и услуги первой необходимости.

По данным Международного валютного фонда, покупательная способность доходов в расчете на одного жителя в Украине остается самой низкой в Европе, сообщил председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

Инфляция в Украине в 2021-м была максимальной за 4 года

По данным Госстата, цены в Украине в 2021 году выросли на 10% больше всего – на газ и электроэнергию, а также на продукты питания. Потребительские цены в декабре 2021 года за месяц выросли на 0,6%, а за год – на 10%. Базовая инфляция за месяц составила 0,4% или 7,9% за год в целом. Такой показатель инфляции рекордный в Украине с 2017 года.

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