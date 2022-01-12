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Самая низкая в Европе покупательская способность: как доходы украинцев отстают от инфляции

12 января 2022, 14:00
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В прошлом году в Украине инфляция составила 10,3%, а доходы украинцев выросли всего на 3%.

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Рост доходов украинцев не успевает за ростом инфляции / УНИАН

Рост доходов украинцев за девять месяцев 2021 года составил лишь 3%. Эта цифра существенно отставала от показателей инфляции, и поэтому не смогла компенсировать затраты на товары и услуги первой необходимости.

По данным Международного валютного фонда, покупательная способность доходов в расчете на одного жителя в Украине остается самой низкой в Европе. Об этом сообщил председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин в Facebook.

Из-за роста цен и достаточно медленного роста доходов в нашем государстве существенно сократились сбережения населения.

"Рост реальных денежных доходов населения (заработных плат, пенсий, других денежных трансфертов) за 9 месяцев 2021 года составил лишь 3% и не смог компенсировать рост расходов населения на товары и услуги первой необходимости. В результате сбережения населения сократились на 88 млрд грн (-2,4% ВВП)", – отметил Данилишин.

При этом он подчеркнул, что в подавляющем большинстве рост цен не зависел от Украины – на них влияли инфляционные процессы, которые происходили во всем мире. Также председатель Совета Нацбанка напомнил, что во многих странах инфляция сейчас является рекордной за многие годы. Так, в США она составляет 6,8%, в Евросоюзе – 5%, в Великобритании – 5,1%.

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По словам Данилишина, в Украине против реального роста доходов украинцев в 3% инфляция за прошлый год составила 10,3%.

Инфляция в Украине в 2021-м была максимальной за 4 года

По данным Госстата, цены в Украине в 2021 году выросли на 10% больше всего – на газ и электроэнергию, а также на продукты питания. Потребительские цены в декабре 2021 года за месяц выросли на 0,6%, а за год – на 10%. Базовая инфляция за месяц составила 0,4% или 7,9% за год в целом. Такой показатель инфляции рекордный в Украине с 2017 года.

Какие продукты питания больше всего подорожали

Данилишин рассказал, что продукты питания в потребительской корзине украинцев подорожали преимущественно из-за роста мировых цен на отдельные сырьевые сельскохозяйственные товары. Он отметил, что рост цен на основные продукты в 2021 году был следующим:

  • сахар за год стал дороже на 28%,
  • подсолнечное масло – на 39%,
  • яйца – 19%,
  • хлеб – 19%.

Какие продукты могут подорожать в ближайшее время

Хлеб

В Украине в ближайшее время ожидается резкий рост стоимости хлеба. Предприятия вынуждены дорого платить за газ для производства и терпят убытки, поэтому предупреждают: если цена на газ для них не снизится, будут вынуждены поднять цену на хлеб.

По словам генерального директора объединения предприятий хлебопекарной промышленности "Укрхлебпром" Александра Васильченко, предприятия уже достигли договоренности с крупными торговыми сетями о повышении цен на массовые виды хлеба в январе 2022 года на 10%. И если хлебопекарные предприятия не будут получать газ по льготной цене – стоимость хлеба и дальше будет резко расти.

Овощи

Как сообщили в Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП), высокие цены на энергоносители заставят отечественные тепличные хозяйства повышать цены на овощи. В связи с этим стоимость украинских овощей будет вдвое больше, чем импортных. К тому же подорожание газа может привести к полной остановке тепличной отрасли Украины.

Яйца

В случае стремительного повышения цен на газ в Украине птицеводческие предприятия вынуждены будут сократить производство, или полностью его остановить, заявил президент ОО Украинская организация защиты потребителей услуг Олег Титамир. По его словам, продукция птицеводства, в том числе и куриные яйца, в ближайшее время могут подорожать на 30-40%.

Сахар

Себестоимость производства отечественного сахара растет, поэтому ожидаетесь и роста цены на этот продукт. Причина – в росте стоимости энергоносителей, а также минеральных удобрений, средств защиты растений, металлопроката.

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