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Яйца рекордно подорожают: украинцам назвали новую цену

10 января 2022, 11:42
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Украинские производители курятины теряют конкурентные преимущества перед зарубежными компаниями, говорит Олег Титамир.

яйца
В Украине прогнозируют подорожание куриных яиц / УНИАН

В случае стремительного повышения цен на газ в Украине птицеводческие предприятия вынуждены будут сократить производство, либо полностью его остановить, заявил президент ОО Украинская организация защиты потребителей услуг Олег Титамир.

В интервью Фактам он пояснил, что в связи с возросшей себестоимостью, отечественные производители курятины теряют свои конкурентные преимущества перед зарубежными компаниями.

"К сожалению, в этом разряде продуктов украинские потребители могут вскоре столкнуться с повышением цен на продукцию птицеводства, в том числе и на куриные яйца, на 30−40%", - прогнозирует эксперт.

По его словам, из-а рекордного повышения цен на газ начали останавливать производство десятки кондитерских предприятий, отрасль стала кризисной.

"При таких ценах на газ существенно возросла себестоимость продукции, — она стала невостребованной на внутреннем и на внешних рынках. Производство сладостей для украинских компаний оказалось попросту нерентабельным, а контракты убыточными. Из-за того, что без "кондитерки" в непростой экономической ситуации потребители могут все-таки обойтись, то нельзя исключать по итогам зимних месяцев сокращения производства в этом сегменте на 35−50%", - добавил Титамир.

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Напомним, ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.

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